https://uz.sputniknews.ru/20210610/bryuki-trampa-razdelili-na-dva-lagerya-polzovateley-seti--video-19177489.html

Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео

Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео

В соцсетях уже начали публиковать фрагменты речи бывшего главы государства с хештэгом "брюки Трампа". 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп озадачил американцев, надев брюки, предположительно, задом наперед. В таком виде он появился на съезде Республиканской партии.Впрочем, многие считают, что штаны были надеты правильно. В итоге, в Сети разразился настоящий спор.Некоторые информационные и развлекательные передачи не упустили возможности пошутить на эту тему. Эксперты портала Snopes пошли еще дальше: они просмотрели 1,5-часовую видеозапись мероприятия и заявили, что смогли найти молнию на брюках Трампа.А значит, они не были надеты задом наперед.Впрочем, несмотря на опровержения, пользователи Сети уже придумали хештэг "брюки Трампа" и активно его ставят под видеороликами с фрагментами речи бывшего главы Белого дома.

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одежда, соцсети, дональд трамп, сша