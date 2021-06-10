Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210610/bryuki-trampa-razdelili-na-dva-lagerya-polzovateley-seti--video-19177489.html
Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео
Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео
В соцсетях уже начали публиковать фрагменты речи бывшего главы государства с хештэгом "брюки Трампа". 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T09:21+0500
2021-06-10T09:43+0500
одежда
соцсети
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19177334_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_aabc7141cf88e776b9ddc2a0e95854f5.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп озадачил американцев, надев брюки, предположительно, задом наперед. В таком виде он появился на съезде Республиканской партии.Впрочем, многие считают, что штаны были надеты правильно. В итоге, в Сети разразился настоящий спор.Некоторые информационные и развлекательные передачи не упустили возможности пошутить на эту тему. Эксперты портала Snopes пошли еще дальше: они просмотрели 1,5-часовую видеозапись мероприятия и заявили, что смогли найти молнию на брюках Трампа.А значит, они не были надеты задом наперед.Впрочем, несмотря на опровержения, пользователи Сети уже придумали хештэг "брюки Трампа" и активно его ставят под видеороликами с фрагментами речи бывшего главы Белого дома.
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19177334_146:0:2854:2031_1920x0_80_0_0_4422acc554f4b19a66358aa88c6b1cf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
одежда, соцсети, дональд трамп, сша

Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео

09:21 10.06.2021 (обновлено: 09:43 10.06.2021)
672
© AFP 2018 / JOE RAEDLEПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© AFP 2018 / JOE RAEDLE
В соцсетях уже начали публиковать фрагменты речи бывшего главы государства с хештэгом "брюки Трампа".
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп озадачил американцев, надев брюки, предположительно, задом наперед.
В таком виде он появился на съезде Республиканской партии.
Впрочем, многие считают, что штаны были надеты правильно. В итоге, в Сети разразился настоящий спор.
Некоторые информационные и развлекательные передачи не упустили возможности пошутить на эту тему.
Эксперты портала Snopes пошли еще дальше: они просмотрели 1,5-часовую видеозапись мероприятия и заявили, что смогли найти молнию на брюках Трампа.
А значит, они не были надеты задом наперед.
© AFP 2018 / MELISSA SUE GERRITSПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / MELISSA SUE GERRITS
Впрочем, несмотря на опровержения, пользователи Сети уже придумали хештэг "брюки Трампа" и активно его ставят под видеороликами с фрагментами речи бывшего главы Белого дома.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:42Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
11:20Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе
10:58За два года хокимы украли у государства 120 тысяч га земли
10:56Узбекистан удивит планету своей промышленностью: потенциал — огромный
10:50Узбекистан получил еще 70 тысяч доз "Спутника V"
10:32"Все подстроил сам": рейтинг президенту поднимают пощечинами
10:08Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан
09:54На Земле существует пятый мировой океан — National Geographic
09:28Узбекистан планирует создать с Катаром совместный инвестфонд
09:21Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео
08:59Хотел помыть руки: в Ташкенте случайно утонул 16-летний школьник
08:30ЧП в Каракалпакстане: рабочих-подростков завалило землей — есть погибшие
ВчераПервых пассажиров авиарейса из Алматы встретили в Самарканде
ВчераНебо, дождь, Ту-95МС: как российские "стратеги" отрабатывают полеты в непогоду — видео
ВчераРоссия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику
ВчераСотрудник МЧС погиб, спасая утопающих
ВчераСолнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта
ВчераВ Узбекистане модернизируют 475 учреждения госсанэпидслужбы
ВчераВ Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений
ВчераУзбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы