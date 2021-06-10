https://uz.sputniknews.ru/20210610/bryuki-trampa-razdelili-na-dva-lagerya-polzovateley-seti--video-19177489.html
Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео
Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео
В соцсетях уже начали публиковать фрагменты речи бывшего главы государства с хештэгом "брюки Трампа". 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T09:21+0500
2021-06-10T09:21+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп озадачил американцев, надев брюки, предположительно, задом наперед. В таком виде он появился на съезде Республиканской партии.Впрочем, многие считают, что штаны были надеты правильно. В итоге, в Сети разразился настоящий спор.Некоторые информационные и развлекательные передачи не упустили возможности пошутить на эту тему. Эксперты портала Snopes пошли еще дальше: они просмотрели 1,5-часовую видеозапись мероприятия и заявили, что смогли найти молнию на брюках Трампа.А значит, они не были надеты задом наперед.Впрочем, несмотря на опровержения, пользователи Сети уже придумали хештэг "брюки Трампа" и активно его ставят под видеороликами с фрагментами речи бывшего главы Белого дома.
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одежда, соцсети, дональд трамп, сша
Брюки Трампа разделили на два лагеря пользователей Сети — видео
09:21 10.06.2021 (обновлено: 09:43 10.06.2021)
В соцсетях уже начали публиковать фрагменты речи бывшего главы государства с хештэгом "брюки Трампа".
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп озадачил американцев, надев брюки, предположительно, задом наперед.
В таком виде он появился на съезде Республиканской партии.
Впрочем, многие считают, что штаны были надеты правильно. В итоге, в Сети разразился настоящий спор.
Некоторые информационные и развлекательные передачи не упустили возможности пошутить на эту тему.
Эксперты портала Snopes пошли еще дальше: они просмотрели 1,5-часовую видеозапись мероприятия и заявили, что смогли найти молнию на брюках Трампа.
А значит, они не были надеты задом наперед.
Впрочем, несмотря на опровержения, пользователи Сети уже придумали хештэг "брюки Трампа" и активно его ставят под видеороликами с фрагментами речи бывшего главы Белого дома.