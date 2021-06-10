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ЧП в Каракалпакстане: рабочих-подростков завалило землей — есть погибшие
ЧП в Каракалпакстане: рабочих-подростков завалило землей — есть погибшие
Инцидент случился накануне утром в Кунградском районе во время прокладки водопровода. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T08:30+0500
2021-06-10T08:30+0500
2021-06-10T09:40+0500
происшествия
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Каракалпакстане произошло ЧП: рабочие оказались под завалами земли.При этом большинство из них — несовершеннолетние, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.Из-за проводимых работ почва оказалась затоплена, и рабочих в итоге засыпало землей. На место происшествия тут же выехали спасатели. Трое пострадавших скончались на месте, еще одного извлекли из-под завалов и экстренно госпитализировали.Проводится следственная проверка.
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каракалпакстан
ЧП в Каракалпакстане: рабочих-подростков завалило землей — есть погибшие
08:30 10.06.2021 (обновлено: 09:40 10.06.2021)
Инцидент случился накануне утром в Кунградском районе во время прокладки водопровода.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Каракалпакстане произошло ЧП: рабочие оказались под завалами земли.
При этом большинство из них — несовершеннолетние, сообщает
пресс-служба местной прокуратуры.
Инцидент случился накануне утром в Кунградском районе. Граждане 1990, 2004, 2006 и 2007 годов рождения прокладывали подземный водопровод.
Из-за проводимых работ почва оказалась затоплена, и рабочих в итоге засыпало землей.
На место происшествия тут же выехали спасатели. Трое пострадавших скончались на месте, еще одного извлекли из-под завалов и экстренно госпитализировали.
Проводится следственная проверка.