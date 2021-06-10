https://uz.sputniknews.ru/20210610/chp-karakalpakstane-rabochix-podrostkov-zasypalo-zemley--est-pogibshie-19176959.html

ЧП в Каракалпакстане: рабочих-подростков завалило землей — есть погибшие

ЧП в Каракалпакстане: рабочих-подростков завалило землей — есть погибшие

Инцидент случился накануне утром в Кунградском районе во время прокладки водопровода. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T08:30+0500

2021-06-10T08:30+0500

2021-06-10T09:40+0500

происшествия

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Каракалпакстане произошло ЧП: рабочие оказались под завалами земли.При этом большинство из них — несовершеннолетние, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.Из-за проводимых работ почва оказалась затоплена, и рабочих в итоге засыпало землей. На место происшествия тут же выехали спасатели. Трое пострадавших скончались на месте, еще одного извлекли из-под завалов и экстренно госпитализировали.Проводится следственная проверка.

каракалпакстан

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каракалпакстан