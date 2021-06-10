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Какой фильм посмотреть в 2022 году: 10 самых ожидаемых премьер
Какой фильм посмотреть в 2022 году: 10 самых ожидаемых премьер
На 2022 год возлагаются большие надежды. Выйдут сиквелы сразу нескольких культовых картин самых разных жанров: это и фантастика, и ужасы, и детективная драма... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T18:00+0500
2021-06-10T18:00+0500
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Рассказываем о самых ожидаемых новинках следующего года."Аватар 2"Некогда этот фильм произвел настоящий фурор: "Аватар" стал ярким примером того, на что способна компьютерная графика и как далеко зашли технологии. Картина также поставила рекорд, став самой кассовой за всю историю кино.Теперь же зрители могут посмотреть продолжение. В этом сиквеле нам расскажут о судьбе народа на’ви, а также покажут, как сложилась жизнь бывшего землянина Джейка Салли в теле аватара и его возлюбленной Нейтири. Интересный инсайд: по словам режиссера Джеймса Кэмерона, события сиквела будут происходить, в основном, под водой — в океане планеты Пандоры.Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 15 декабря 2022 года."Блондинка в законе 3"Еще один ожидаемый сиквел 2022 года. Эта комедия стала "визитной карточкой" начала 2000-х: за судьбой Эль Вудс — блондинки-поклонницы розового — тогда наблюдал буквально весь мир. Фильм полюбился всем своей простотой и, главное, посылом: никогда не суди о книжке по обложке. За эту роль актриса Риз Уизерспун была номинирована на премию "Золотой глобус". Посмотреть эту картину — значит, окунуться в 2000-е: мир гламура, блеска и непринужденности.Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 19 апреля 2022 года."Хэллоуин заканчивается"Этот ужастик известен всем поклонникам 1980-х — именно в этот период вышли первые две части, ставшие культовыми.В то время спецэффектов почти не было, и фильм пугал своим реалистичным сюжетом. От осознания, что Майкл Майерс в маске может стоять на заднем дворе вашего дома и выслеживать, кровь стыла в жилах.Между тем зрителям полюбилась героиня Лори Строуд, которую безжалостный маньяк пытается убить."Хэллоуин заканчивается" станет 13-м и заключительным фильмом во франшизе.Когда посмотреть: в российский прокат выйдет 13 октября 2022 года."Крик 5"2022 год подготовил еще один подарок для поклонников классических ужасов — на экраны выйдет пятая часть знаменитого фильма "Крик".В сиквеле рассказывается история женщины, которая возвращается в свой старый родной город. Она намерена отыскать серийного убийцы в маске. Кто же он? В этом и состоит главная интрига всех фильмов "Крик". Первая часть слэшера вышла четверть века назад — в 1996 году. Фильм тут же покорил зрителей своим интересным сюжетом, который держит в напряжении почти 2 часа.Интересный факт №1: в середине 1990-х картина выход картины сопроводился огромным скандалом. В ряде стран всерьез задумались о запрете фильма из-за откровенных сцен насилия и появления большого количества "подражателей".Интересный факт №2: Изначально рабочим названием ленты было вовсе не "Крик", а "Очень страшное кино". Позднее от такого варианта отказались, но название вновь всплыло спустя время в серии пародийных фильмов.Когда посмотреть новую часть: в российский прокат выйдет 13 января 2022 года."Фантастические твари и где они обитают 3"Это настоящий праздник для любителей поттерианы. По сюжету события серии фильмов "Фантастические твари" разворачиваются задолго до появляется на свет "мальчика, который выжил".Действие третьей части происходит во время Второй мировой войны. Здесь мы увидим молодыми Хагрида, а также Тома Реддла (в будущем — злого волшебника Волан-де-Морта).Интересный факт: в первых двух частях приквела главного героя-злодея Грин-де-Вальда играл Джонни Депп. Однако в 2020-м продюсеры сняли его с роли после судебных тяжб с экс-женой Эмбер Херд и обвинений в домашнем насилии.В "Фантастических тварях 3" Грин-де-Вальда сыграет актер Мадс Миккельсен.Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 14 июля 2022 года."Индиана Джонс 5"Любители приключений и детской ностальгии, ликуйте! В 2022 году выходит пятая картина в серии фильмов об археологе Индиане Джонсе.Сыграет в картине незаменимый Харрисон Форд. В Сети уже появились кадры со съемок: главный герой стоит в своей легендарной шляпе и кожаной куртке.Первые фильмы о приключениях Индианы Джонса вышли еще в 1980-е годы. Дебютная часть "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" получила пять статуэток "Оскар" и в миг стала культовой.Самую знаменитую сцену из фильма — побег от огромного каменного шара — не пародировал в последующие годы разве что только ленивый.Это стало визитной карточкой франшизы.Новая часть, как ожидается, будет не менее увлекательной и интересной.Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 28 июля 2022 года."Мир Юрского периода: Господство"Еще одна киновселенная, ставшая культовой. Первый научно-фантастический фильм назывался "Парк Юрского периода" и был выпущен в 1993 году. Это одна из "визитных карточек" Стивена Спилберга. Впрочем, задумка не принадлежит ему — Спилберг экранизировал одноименный роман Майкла Крайтона, но надо признать, что сделал он это блестяще.В основе сюжета лежит история о вымышленном острове, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами.Интересный факт: в 2011-м первая часть франшизы попала в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии NASA.Теперь же зрители смогут посмотреть, чем все закончилось, ведь события по сюжету развиваются в наши дни. Это прекрасная возможность пофантазировать, что бы было, если бы динозавры до сих пор существовали (в клонированном или любом другом виде).Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 10 июня 2022 года."Смерть на Ниле"Один из самых многообещающих фильмов 2022 года, ведь это продолжение "Убийства в "Восточном экспрессе" (2017). "Изюминка" франшизы — бельгийский сыщик Эркюль Пуаро, которого сыграл Кеннет Брана.По сюжету после раскрытия убийства в "Восточном экспрессе" Эркюль Пуаро отправляется в Египет, однако его отдых прерывается новой серией загадочных убийств.Детективная драма была снята по одноименному роману Агаты Кристи.Интересный факт: в "Смерти на Ниле" сыграл Арми Хаммер, который в начале 2021 года попал в секс-скандал: актера обвинили в насилии сразу несколько девушек. Также в Сети всплыли переписки о каннибализме, в которых Хаммер якобы участвовал. Обвинениями дело не ограничилось, началось полицейское расследование.Тем не менее студия не стала вырезать или заменять актера в фильме. Однако пару лет назад именно такое решение было выдвинуто в отношении Кевина Спейси.Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 10 февраля 2022 года."Джон Уик 4"На экраны возвращается знаменитый американский боевик с Киану Ривзом.В основе сюжета лежит история наемного убийцы в отставке. Предыдущие фильмы стали кассовыми и были положительно восприняты зрителями критиками.Однако создателям есть чем удивить в этот раз: сообщается, что в четвертой части франшизы сыграет звезда "Оно" Билл Скарсгард. Какая роль досталась исполнителю Пеннивайза, остается только догадываться.Кроме того, по инсайдерской информации, в съемках поучаствует популярный китайский актер и мастер восточных единоборств Донни Йен. Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 26 мая 2022 года."Метро 2033"Роман Дмитрия Глуховского "Метро 2033" стал ярким примером того, как современное произведение может "выстрелить".Сюжет: на дворе — 2033 год, весь мир разрушен из-за ядерной войны. Людей почти не осталось. Москва превратилась в город-призрак, отравленный радиацией и населенный чудовищами. Все выжившие укрываются в столичном метро, ставшем самым надежном бомбоубежищем.На главного героя, Артема, возложена важная миссия — ему необходимо пересечь все метро и пройти по полузаброшенным улицам, чтобы передать важное послание.Роман наделал много шума: украинская компания-разработчик 4A Games выпустила целую серию компьютерных и консолевых игр Metro 2033, последняя из которых (Metro Exodus) не раз обвинялась в антисоветизме.Зрители делают большую ставку на фильм, ведь сценаристом выступил сам Дмитрий Глуховский.Когда посмотреть: в российский прокат выйдет 1 января 2022 года.
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фильмы, фильм, кино

Какой фильм посмотреть в 2022 году: 10 самых ожидаемых премьер

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© СС0 / Unsplash / GR StocksКинохлопушка и попкорн
Кинохлопушка и попкорн - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© СС0 / Unsplash / GR Stocks
Анна Глушенкова
Все материалы
На 2022 год возлагаются большие надежды. Выйдут сиквелы сразу нескольких культовых картин самых разных жанров: это и фантастика, и ужасы, и детективная драма. Какие из них посмотреть?
Рассказываем о самых ожидаемых новинках следующего года.

"Аватар 2"

Фильм "Аватар" (2009)
Фильм Аватар (2009) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Фильм "Аватар" (2009)
Некогда этот фильм произвел настоящий фурор: "Аватар" стал ярким примером того, на что способна компьютерная графика и как далеко зашли технологии. Картина также поставила рекорд, став самой кассовой за всю историю кино.
Теперь же зрители могут посмотреть продолжение. В этом сиквеле нам расскажут о судьбе народа на’ви, а также покажут, как сложилась жизнь бывшего землянина Джейка Салли в теле аватара и его возлюбленной Нейтири.
Интересный инсайд: по словам режиссера Джеймса Кэмерона, события сиквела будут происходить, в основном, под водой — в океане планеты Пандоры.
Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 15 декабря 2022 года.

"Блондинка в законе 3"

Фильм "Блондинка в законе" (2001)
Фильм Блондинка в законе (2001) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Фильм "Блондинка в законе" (2001)
Еще один ожидаемый сиквел 2022 года.
Эта комедия стала "визитной карточкой" начала 2000-х: за судьбой Эль Вудс — блондинки-поклонницы розового — тогда наблюдал буквально весь мир.
Фильм полюбился всем своей простотой и, главное, посылом: никогда не суди о книжке по обложке.
За эту роль актриса Риз Уизерспун была номинирована на премию "Золотой глобус". Посмотреть эту картину — значит, окунуться в 2000-е: мир гламура, блеска и непринужденности.
Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 19 апреля 2022 года.

"Хэллоуин заканчивается"

Фильм "Хэллоуин" (1978)
Фильм Хэллоуин (1978) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Фильм "Хэллоуин" (1978)
Этот ужастик известен всем поклонникам 1980-х — именно в этот период вышли первые две части, ставшие культовыми.
В то время спецэффектов почти не было, и фильм пугал своим реалистичным сюжетом. От осознания, что Майкл Майерс в маске может стоять на заднем дворе вашего дома и выслеживать, кровь стыла в жилах.
Между тем зрителям полюбилась героиня Лори Строуд, которую безжалостный маньяк пытается убить.
"Хэллоуин заканчивается" станет 13-м и заключительным фильмом во франшизе.
Когда посмотреть: в российский прокат выйдет 13 октября 2022 года.

"Крик 5"

Фильм "Крик" (1996)
Фильм Крик (1996) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Фильм "Крик" (1996)
2022 год подготовил еще один подарок для поклонников классических ужасов — на экраны выйдет пятая часть знаменитого фильма "Крик".
В сиквеле рассказывается история женщины, которая возвращается в свой старый родной город. Она намерена отыскать серийного убийцы в маске.
Кто же он? В этом и состоит главная интрига всех фильмов "Крик".
Первая часть слэшера вышла четверть века назад — в 1996 году. Фильм тут же покорил зрителей своим интересным сюжетом, который держит в напряжении почти 2 часа.
Интересный факт №1: в середине 1990-х картина выход картины сопроводился огромным скандалом. В ряде стран всерьез задумались о запрете фильма из-за откровенных сцен насилия и появления большого количества "подражателей".
Интересный факт №2: Изначально рабочим названием ленты было вовсе не "Крик", а "Очень страшное кино". Позднее от такого варианта отказались, но название вновь всплыло спустя время в серии пародийных фильмов.
Когда посмотреть новую часть: в российский прокат выйдет 13 января 2022 года.

"Фантастические твари и где они обитают 3"

"Фантастические твари и где они обитают" (2016)
Фантастические твари и где они обитают (2016) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
"Фантастические твари и где они обитают" (2016)
Это настоящий праздник для любителей поттерианы. По сюжету события серии фильмов "Фантастические твари" разворачиваются задолго до появляется на свет "мальчика, который выжил".
Действие третьей части происходит во время Второй мировой войны. Здесь мы увидим молодыми Хагрида, а также Тома Реддла (в будущем — злого волшебника Волан-де-Морта).
Интересный факт: в первых двух частях приквела главного героя-злодея Грин-де-Вальда играл Джонни Депп. Однако в 2020-м продюсеры сняли его с роли после судебных тяжб с экс-женой Эмбер Херд и обвинений в домашнем насилии.
В "Фантастических тварях 3" Грин-де-Вальда сыграет актер Мадс Миккельсен.
Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 14 июля 2022 года.

"Индиана Джонс 5"

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981)
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981)
Любители приключений и детской ностальгии, ликуйте! В 2022 году выходит пятая картина в серии фильмов об археологе Индиане Джонсе.
Сыграет в картине незаменимый Харрисон Форд. В Сети уже появились кадры со съемок: главный герой стоит в своей легендарной шляпе и кожаной куртке.
Первые фильмы о приключениях Индианы Джонса вышли еще в 1980-е годы. Дебютная часть "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" получила пять статуэток "Оскар" и в миг стала культовой.
Самую знаменитую сцену из фильма — побег от огромного каменного шара — не пародировал в последующие годы разве что только ленивый.
Это стало визитной карточкой франшизы.
Новая часть, как ожидается, будет не менее увлекательной и интересной.
Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 28 июля 2022 года.

"Мир Юрского периода: Господство"

"Парк Юрского периода" (1993)
Парк Юрского периода (1993) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
"Парк Юрского периода" (1993)
Еще одна киновселенная, ставшая культовой. Первый научно-фантастический фильм назывался "Парк Юрского периода" и был выпущен в 1993 году. Это одна из "визитных карточек" Стивена Спилберга.
Впрочем, задумка не принадлежит ему — Спилберг экранизировал одноименный роман Майкла Крайтона, но надо признать, что сделал он это блестяще.
В основе сюжета лежит история о вымышленном острове, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами.
Интересный факт: в 2011-м первая часть франшизы попала в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии NASA.
Теперь же зрители смогут посмотреть, чем все закончилось, ведь события по сюжету развиваются в наши дни. Это прекрасная возможность пофантазировать, что бы было, если бы динозавры до сих пор существовали (в клонированном или любом другом виде).
Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 10 июня 2022 года.

"Смерть на Ниле"

"Убийство в Восточном экспрессе" (2017)
Убийство в Восточном экспрессе (2017) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
"Убийство в Восточном экспрессе" (2017)
Один из самых многообещающих фильмов 2022 года, ведь это продолжение "Убийства в "Восточном экспрессе" (2017).
"Изюминка" франшизы — бельгийский сыщик Эркюль Пуаро, которого сыграл Кеннет Брана.
По сюжету после раскрытия убийства в "Восточном экспрессе" Эркюль Пуаро отправляется в Египет, однако его отдых прерывается новой серией загадочных убийств.
Детективная драма была снята по одноименному роману Агаты Кристи.
Интересный факт: в "Смерти на Ниле" сыграл Арми Хаммер, который в начале 2021 года попал в секс-скандал: актера обвинили в насилии сразу несколько девушек. Также в Сети всплыли переписки о каннибализме, в которых Хаммер якобы участвовал. Обвинениями дело не ограничилось, началось полицейское расследование.
Тем не менее студия не стала вырезать или заменять актера в фильме. Однако пару лет назад именно такое решение было выдвинуто в отношении Кевина Спейси.
Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 10 февраля 2022 года.

"Джон Уик 4"

"Джон Уик" (2014)
Джон Уик (2014) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
"Джон Уик" (2014)
На экраны возвращается знаменитый американский боевик с Киану Ривзом.
В основе сюжета лежит история наемного убийцы в отставке. Предыдущие фильмы стали кассовыми и были положительно восприняты зрителями критиками.
Однако создателям есть чем удивить в этот раз: сообщается, что в четвертой части франшизы сыграет звезда "Оно" Билл Скарсгард.
Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза в фильме "Оно" (2017)
Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза в фильме Оно (2017) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза в фильме "Оно" (2017)
Какая роль досталась исполнителю Пеннивайза, остается только догадываться.
Кроме того, по инсайдерской информации, в съемках поучаствует популярный китайский актер и мастер восточных единоборств Донни Йен.
Донни Йен в боевике "Ип Ман" (2008)
Донни Йен в боевике Ип Ман (2008) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Донни Йен в боевике "Ип Ман" (2008)
Когда посмотреть фильм: в российский прокат выйдет 26 мая 2022 года.

"Метро 2033"

Метро 2033
Метро 2033 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Метро 2033
Роман Дмитрия Глуховского "Метро 2033" стал ярким примером того, как современное произведение может "выстрелить".
Сюжет: на дворе — 2033 год, весь мир разрушен из-за ядерной войны. Людей почти не осталось. Москва превратилась в город-призрак, отравленный радиацией и населенный чудовищами. Все выжившие укрываются в столичном метро, ставшем самым надежном бомбоубежищем.
На главного героя, Артема, возложена важная миссия — ему необходимо пересечь все метро и пройти по полузаброшенным улицам, чтобы передать важное послание.
Роман наделал много шума: украинская компания-разработчик 4A Games выпустила целую серию компьютерных и консолевых игр Metro 2033, последняя из которых (Metro Exodus) не раз обвинялась в антисоветизме.
Зрители делают большую ставку на фильм, ведь сценаристом выступил сам Дмитрий Глуховский.
Когда посмотреть: в российский прокат выйдет 1 января 2022 года.
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