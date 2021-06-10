На Земле существует пятый мировой океан — National Geographic

Впервые термин "Южный океан" встречается на картах XVII века и обозначает просторы океана, окружающие еще не открытый на тот момент "Неизвестный южный материк".

В некоторых картографических материалах XVII-XVIII века можно увидеть названия "Южный океан", "Южный Ледовитый океан".

Позднее стало встречаться название "Антарктический океан".

С тех пор существование этого океана то признавали, то отрицали.