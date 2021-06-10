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На Земле существует пятый мировой океан — National Geographic
На Земле существует пятый мировой океан — National Geographic
Северная граница пятого океана проведена у Антарктиды по 60 параллели южной широты, кроме Пролива Дрейка и моря Скоша — это уже территория Атлантического... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T09:54+0500
2021-06-10T09:57+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. National Geographic признал, что на Земле существует еще один океан.До этого научное сообщество признавало только четыре океана: Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый.Теперь же появился пятый — Южный океан.Аргументы в пользу такого решения следующие: воды, которые омывают Антарктиду, имеют свои особенности, — они имеют свои течения, сильные ветры, плавучие льды и айсберги. Эти воды объединяет Антарктическое циркумполярное течение. Все это позволяет выделить Южный океан как отдельную единицу. Ранее считалось, что это просто южное продолжение Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
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земля, ученые, антарктида, океан

На Земле существует пятый мировой океан — National Geographic

09:54 10.06.2021 (обновлено: 09:57 10.06.2021)
860
© СС0 / Unsplash / Matt PalmerОкеан и льды
Океан и льды - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© СС0 / Unsplash / Matt Palmer
Северная граница пятого океана проведена у Антарктиды по 60 параллели южной широты, кроме Пролива Дрейка и моря Скоша — это уже территория Атлантического океана.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. National Geographic признал, что на Земле существует еще один океан.
До этого научное сообщество признавало только четыре океана: Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый.
Теперь же появился пятый — Южный океан.
Аргументы в пользу такого решения следующие: воды, которые омывают Антарктиду, имеют свои особенности, — они имеют свои течения, сильные ветры, плавучие льды и айсберги.
Эти воды объединяет Антарктическое циркумполярное течение.
Все это позволяет выделить Южный океан как отдельную единицу. Ранее считалось, что это просто южное продолжение Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Южный океан (отмечен синим) вокруг Антарктиды - Sputnik Узбекистан
Историческая справка

Впервые термин "Южный океан" встречается на картах XVII века и обозначает просторы океана, окружающие еще не открытый на тот момент "Неизвестный южный материк".

В некоторых картографических материалах XVII-XVIII века можно увидеть названия "Южный океан", "Южный Ледовитый океан".

Позднее стало встречаться название "Антарктический океан".

С тех пор существование этого океана то признавали, то отрицали.

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