Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
Президенты Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов — список
16:20 10.06.2021 (обновлено: 16:21 10.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 10-11 июня находится в соседней республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали 36 документов. Об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера.
В числе утвержденных:
соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий;
меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и новых технологий Таджикистана и узбекской фирмой Complex Mining Solution;
соглашение между правительствами о создании "Таджикско-Узбекской инвестиционной компании";
протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами о выделении земель для строительства диппредставительств;
протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года;
программа сотрудничества между МИД Таджикистан и Узбекистана на 2021-2022 гг.;
соглашение между правительствами о создании акционерного общества, а также о подготовке технико-экономического обоснования строительства и эксплуатации двух гидроэлектростанций в бассейне реки Зарафшан;
соглашение между правительствами о транзите товаров через узбекскую территорию;
межправительственная дорожная карта по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства на 2021-2022 годы.
Напомним, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 10-11 июня находится в Таджикистане с официальным визитом.