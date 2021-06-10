Президенты Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов — список

соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий; соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий;

меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и новых технологий Таджикистана и узбекской фирмой Complex Mining Solution; меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и новых технологий Таджикистана и узбекской фирмой Complex Mining Solution;

соглашение между правительствами о создании "Таджикско-Узбекской инвестиционной компании"; соглашение между правительствами о создании "Таджикско-Узбекской инвестиционной компании";

протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами о выделении земель для строительства диппредставительств; протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами о выделении земель для строительства диппредставительств;

протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года; протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года;

программа сотрудничества между МИД Таджикистан и Узбекистана на 2021-2022 гг.; программа сотрудничества между МИД Таджикистан и Узбекистана на 2021-2022 гг.;

соглашение между правительствами о создании акционерного общества, а также о подготовке технико-экономического обоснования строительства и эксплуатации двух гидроэлектростанций в бассейне реки Зарафшан; соглашение между правительствами о создании акционерного общества, а также о подготовке технико-экономического обоснования строительства и эксплуатации двух гидроэлектростанций в бассейне реки Зарафшан;

соглашение между правительствами о транзите товаров через узбекскую территорию; соглашение между правительствами о транзите товаров через узбекскую территорию;