https://uz.sputniknews.ru/20210610/skonchalsya-zaslujennyy-jurnalist-uzbekistana-safar-ostonov-19187941.html

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов

В 1999 году Остонову присвоили звание заслуженного журналиста Узбекистана. Он был членом Союза писателей. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T13:58+0500

2021-06-10T13:58+0500

2021-06-10T14:06+0500

общество

законодательная палата олий мажлиса

депутат

скончался

журналист

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса сообщила о смерти депутата, заслуженного журналиста, главного редактора газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана" Сафара Остонова. В 2021-м ему исполнилось бы 73 года.Сафар Остонов родился 13 октября 1948-го в Самаркандской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.После обучения работал корректором в республиканской молодежной газете. В 1990-1996 гг. возглавлял редакции газет "Спорт" и "Футбол Узбекистана", в 1996-2002 годах был консультантом в Аппарате президента Узбекистана.С 2002-го занял должность главного редактора газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана".В 2019-м избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от фракции НДПУ.

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законодательная палата олий мажлиса, депутат, скончался, журналист