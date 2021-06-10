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https://uz.sputniknews.ru/20210610/skonchalsya-zaslujennyy-jurnalist-uzbekistana-safar-ostonov-19187941.html
Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов
Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов
В 1999 году Остонову присвоили звание заслуженного журналиста Узбекистана. Он был членом Союза писателей. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T13:58+0500
2021-06-10T14:06+0500
общество
законодательная палата олий мажлиса
депутат
скончался
журналист
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса сообщила о смерти депутата, заслуженного журналиста, главного редактора газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана" Сафара Остонова. В 2021-м ему исполнилось бы 73 года.Сафар Остонов родился 13 октября 1948-го в Самаркандской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.После обучения работал корректором в республиканской молодежной газете. В 1990-1996 гг. возглавлял редакции газет "Спорт" и "Футбол Узбекистана", в 1996-2002 годах был консультантом в Аппарате президента Узбекистана.С 2002-го занял должность главного редактора газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана".В 2019-м избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от фракции НДПУ.
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законодательная палата олий мажлиса, депутат, скончался, журналист

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов

13:58 10.06.2021 (обновлено: 14:06 10.06.2021)
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© Законодательная палата Олий МажлисаСкончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов
Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Законодательная палата Олий Мажлиса
В 1999 году Остонову присвоили звание заслуженного журналиста Узбекистана. Он был членом Союза писателей.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса сообщила о смерти депутата, заслуженного журналиста, главного редактора газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана" Сафара Остонова. В 2021-м ему исполнилось бы 73 года.
Сафар Остонов родился 13 октября 1948-го в Самаркандской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.
После обучения работал корректором в республиканской молодежной газете. В 1990-1996 гг. возглавлял редакции газет "Спорт" и "Футбол Узбекистана", в 1996-2002 годах был консультантом в Аппарате президента Узбекистана.
С 2002-го занял должность главного редактора газет "Ўзбекистон овози" и "Голос Узбекистана".
В 2019-м избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от фракции НДПУ.
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