https://uz.sputniknews.ru/20210610/tsb-uzbekistana-vnov-soxranil-osnovnuyu-stavku-19186705.html

ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку

ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку

Решение было принято на очередном заседании правления Центробанка, которое состоялось в четверг. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T13:30+0500

2021-06-10T13:30+0500

2021-06-10T13:30+0500

экономика

основная ставка

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14 процентов годовых, сообщает пресс-служба финансового регулятора по итогам очередного заседания правления.Напомним, с 1 января 2020 года Центробанк Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере — плюс-минус один процент. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сначала до 15 процентов, затем до 14 процентов.

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основная ставка, центральный банк республики узбекистан