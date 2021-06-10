https://uz.sputniknews.ru/20210610/tsb-uzbekistana-vnov-soxranil-osnovnuyu-stavku-19186705.html
ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку
ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку
Решение было принято на очередном заседании правления Центробанка, которое состоялось в четверг. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T13:30+0500
2021-06-10T13:30+0500
2021-06-10T13:30+0500
экономика
основная ставка
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14 процентов годовых, сообщает пресс-служба финансового регулятора по итогам очередного заседания правления.Напомним, с 1 января 2020 года Центробанк Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере — плюс-минус один процент. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сначала до 15 процентов, затем до 14 процентов.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
основная ставка, центральный банк республики узбекистан
ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку
Решение было принято на очередном заседании правления Центробанка, которое состоялось в четверг.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14 процентов годовых, сообщает пресс-служба финансового регулятора по итогам очередного заседания правления.
"Решено оставить основную ставку без изменений на уровне 14,0 процентов годовых", — говорится в публикации
на Telegram-канале.
Напомним, с 1 января 2020 года Центробанк Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию.
Также национальный регулятор ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере — плюс-минус один процент. В течение прошлого года основная ставка была дважды снижена: сначала до 15 процентов, затем до 14 процентов.