https://uz.sputniknews.ru/20210610/ukrali-esche-odnogo-oppozitsionera-diktator-snova-unizil-vashington-19180825.html

Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон

Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон

Вчера стартовал официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию. Он начался со встречи с президентом Турции тет-а-тет. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T11:42+0500

2021-06-10T11:42+0500

2021-06-10T11:42+0500

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Кыргызские власти не скрывают, что рассчитывают в ходе поездки на достижение договоренностей об инвестициях и финансовой помощи стране со стороны Анкары. Республика находится в остром экономическом кризисе, поскольку в очередной раз выяснила, что революция — третья за пятнадцать лет — не является способом одним махом решить все проблемы.Фоном же для проходящего визита служит локальный и не очень громкий, но крайне показательный скандал, в котором проглядывают масштабные геополитические изменения, переживаемые миром.Суть в том, что 1 июня в Бишкеке пропал Орхан Инанды — турок, с 1990-х живущий в Кыргызстане. Он создал в республике обширную сеть образовательных учреждений "Сапат", в которую входят многочисленные лицеи, школы и даже университет. Его жена уверена, что муж находится на территории посольства Турции, где подвергается пыткам, принуждаемый к отказу от Кыргызского гражданства.Инанды — довольно заметная для Кыргызстана фигура, поскольку в руководимых им учебных заведениях получает образование абсолютное большинство детей местной элиты. Сейчас в Бишкеке проходят митинги — у Дома правительства и турецкого посольства — с требованиями не допустить его незаконного вывоза из страны.Но в чем же интерес к Орхану Инанды у турецких властей, что их подозревают в столь экстремальной спецоперации, как похищение?Ответ простой: Фетхуллах Гюлен. Тот самый, которого обычно называют турецким общественным деятелем, писателем и исламским проповедником, стоящим на принципах пацифизма и "предлагающим новый современный взгляд на ислам". Однако если говорить по существу, Гюлен является американским проектом влияния в исламском мире — причем проектом, впечатляющим своим масштабом и амбициями.Гюлен с 1999 года живет в США, но его сторонники, сподвижники и просто симпатизирующие ему люди живут и активно работают по всему миру — а сфера образования находится в центре деятельности его движения. Десятки "гюленовских школ" созданы от Германии до Афганистана. Кыргызская образовательная сеть "Сапат" входит в их число, хотя ее руководство настаивает, что имеющаяся связь носит абсолютно неформальный характер.Руководство Турции и лично президент Эрдоган считают Фетхуллаха Гюлена едва ли не главным своим врагом. Именно его обвиняют в организации попытки военного переворота в 2016 году. Последовавшие после этого в стране масштабные чистки в армии, спецслужбах, органах государственной власти, учреждениях образования и так далее преследовали своей целью освобождение их от гюленистов, которые действительно за последние десятилетия стали там очень внушительной силой. А созданное проповедником общественное движение официально признано в Турции террористическим.Все попытки Анкары добиться от США выдачи самого Гюлена провалились. Однако турецкие власти активно борются с гюленовским движением и его видными фигурами не только в Турции, но и за пределами страны.Орхан Инанды давно попал в поле зрения турецких правоохранительных органов. В 2019 году они пытались экстрадировать его на родину, обвинив в подготовке террористов и других серьезных преступлениях. Кыргызстан тогда в выдаче отказал, и, по признанию Бишкека, "после этого двусторонние отношения охладились".И вот теперь случилось загадочное исчезновение Инанды, хотя стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай.Например, три года назад, в июле 2018 года, в Улан-Баторе была пресечена попытка похищения руководителя "гюленовских школ" в Монголии. Вейсель Аксай был на несколько часов захвачен неизвестными, а в столичном аэропорту ждал турецкий чартерный самолет.Монгольские власти продемонстрировали впечатляющую волю: они запретили самолету подниматься в воздух и выступили с заявлением о "неприемлемом акте нарушения суверенитета и независимости Монголии". В результате самолет улетел без Аксая на борту, а он сам был освобожден.Правда, между этими двумя историями есть принципиальная разница, которая, вероятно, и предопределит исход дела Инанды: Кыргызстан отчаянно нуждается в турецких вливаниях в свою экономику, ради чего президент Жапаров и отправился в Анкару.Оценки разнятся, но в любом случае речь идет о десятках похищенных и переправленных в Турцию сподвижников проповедника. Предыдущим громким делом стала успешная операция по захвату в Кении племянника Гюлена — Селахаддина Гюлена в мае этого года.И можно было бы все эти процессы рассматривать в рамках привычной схемы, где государство активно борется с враждебной ему организацией, если бы не одно но: за Гюленом и его движением стоят Соединенные Штаты.Да, изначальный замысел был иным и предполагал превращение Турции в государственную базу для гюленизма, что обеспечило бы дополнительную мощную поддержку для ее политической, культурной и всех прочих экспансий в других странах с мусульманским населением. Вот только Турция в этом случае должна была стать полностью американской марионеткой.Приход к власти Эрдогана и политических сил, ориентированных на реальный суверенитет Турции, разрушил этот сценарий. А попытки американцев использовать гюленистов в турецких внутриполитических процессах (включая самые радикальные — в виде того же переворота) обернулись описанными выше событиями.И теперь каждый успех турецких спецслужб указывает на неспособность американцев защитить свой проект, свои ресурсы, важный инструмент собственной "мягкой силы". Ведь любой случай, подобный тому, что ныне происходит с Орханом Инанды, бьет по репутации США в соответствующих странах.Элиты этих государств отдают своих детей учиться в "гюленовские школы" не в последнюю очередь из стремления приобщиться к мировому гегемону, из проамериканских симпатий. А в итоге они видят колосса на глиняных ногах, который ничего не может противопоставить нахальному выскочке, делающему что считает нужным и добивающемуся успеха.Единственное, на что Вашингтона пока хватает, — это на обеспечение безопасности для самого Фетхуллаха Гюлена. Однако если того все-таки умудрятся похитить с территории США, это станет похоронной песнью для американской репутации во всем мусульманском мире.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20201221/Vremya-rasplaty-dlya-Erdogana-prishlo-15638717.html

https://uz.sputniknews.ru/20201007/Erdogan--protiv-vsekh-Turtsiya-stavit-geopoliticheskiy-eksperiment-15130525.html

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садыр жапаров, анкара, оппозиция, оппозиционер, турция, вашингтон, кыргызстан, сша