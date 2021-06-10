https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-otdalennom-rayone-kashkadarinskoy-oblasti-otkrylsya-tsentr-gosuslug-19197655.html

В отдаленном районе Кашкадарьинской области открылся Центр госуслуг

В отдаленном районе Кашкадарьинской области открылся Центр госуслуг

Новый ЦГУ в Дехканабаде предоставляет около 157 госуслуг и способен ежедневно обслуживать до 100 человек. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T17:47+0500

2021-06-10T17:47+0500

2021-06-10T18:06+0500

общество

агентство государственных услуг

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В одном из отдаленных регионов республики - Дехканабадком районе Кашкадарьинской области начал прием посетителей современный Центр государственных услуг (ЦГУ). На открытии присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан. Деньги на строительство выделило Агентство государственных услуг, оснащение здания было обеспечено при содействии ПРООН и Европейского Союза.Этот центр госуслуг был возведен в качестве пилотного объекта в рамках Совместного проекта Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции республики и ПРООН в Узбекистане при поддержке Европейского союза.Знание оснащено современным IT и коммуникационным оборудованием (серверы, ПК, сетевые и телекоммуникационные устройства, видеонаблюдение, обратная связь с пользователями и т. п.). Здесь оборудована комфортабельная зона ожидания, установлена система кондиционирования воздуха.Комфортные условия созданы, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями. Очередь здесь будет в электронном формате, имеются инфокиоск, зона для самостоятельного получения электронных услуг, детская игровая площадка, буфет, мини-библиотека и бесплатный Wi-Fi.Большинство госуслуг здесь, как и в других аналогичных центрах, можно получить по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места жительства и пребывания.Новый ЦГУ в Дехканабаде предоставляет около 157 госуслуг и способен ежедневно обслуживать до 100 человек. Кроме того, в здании расположены Народная приемная президента и Приемная премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей.В ближайшее время в этом здании начнет функционировать Центр поддержки женщин, в котором они смогут получать бесплатные консультации и помощь по вопросам ведения бизнеса, а также психологическую поддержку.ЦГУ в Дехканабадском районе оснащен пандусами, а также кресло-колясками и другими приспособлениями, необходимыми для людей с ограниченными возможностями. В центре также будет реализована программа волонтерства, которая направлена на вовлечение добровольцев в работу Агентства и Центров госуслуг для предоставления помощи людям с ограниченными возможностями.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

агентство государственных услуг