https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-surxandarinskoy-oblasti-zatopilo-tuberkuleznyy-dispanser-19190504.html

В Сурхандарьинской области затопило туберкулезный диспансер

В Сурхандарьинской области затопило туберкулезный диспансер

В МЧС заверили, что уже предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. Какие именно меры — не... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T14:59+0500

2021-06-10T14:59+0500

2021-06-10T16:24+0500

происшествия

затопление

сурхандарьинская область

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. ЧП в Сурхандарьинской области: из-за паводка там затопило туберкулезную больницу. В областном УЧС незамедлительно отреагировали на происшествие. Вода была откачана с помощью спецтехники.Позже сотрудники ведомства провели расследование и прокомментировали ситуацию. Все случилось в Сариосийском районе Сурхандарьинской области — вода вышла из русла канавы в махалле "Афросиаб" и затопила территорию тубдиспансера.В МЧС заверили, что уже предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. Какие именно меры — не уточняется.Не сообщается также о размере ущерба, нанесенного медучреждению.

сурхандарьинская область

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затопление, сурхандарьинская область, мчс узбекистана