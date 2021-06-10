https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-surxandarinskoy-oblasti-zatopilo-tuberkuleznyy-dispanser-19190504.html
В Сурхандарьинской области затопило туберкулезный диспансер
В Сурхандарьинской области затопило туберкулезный диспансер
В МЧС заверили, что уже предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. Какие именно меры — не... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T14:59+0500
2021-06-10T14:59+0500
2021-06-10T16:24+0500
происшествия
затопление
сурхандарьинская область
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. ЧП в Сурхандарьинской области: из-за паводка там затопило туберкулезную больницу. В областном УЧС незамедлительно отреагировали на происшествие. Вода была откачана с помощью спецтехники.Позже сотрудники ведомства провели расследование и прокомментировали ситуацию. Все случилось в Сариосийском районе Сурхандарьинской области — вода вышла из русла канавы в махалле "Афросиаб" и затопила территорию тубдиспансера.В МЧС заверили, что уже предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. Какие именно меры — не уточняется.Не сообщается также о размере ущерба, нанесенного медучреждению.
сурхандарьинская область
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затопление, сурхандарьинская область, мчс узбекистана
В Сурхандарьинской области затопило туберкулезный диспансер
14:59 10.06.2021 (обновлено: 16:24 10.06.2021)
В МЧС заверили, что уже предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. Какие именно меры — не уточняется.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. ЧП в Сурхандарьинской области: из-за паводка там затопило туберкулезную больницу. В областном УЧС незамедлительно отреагировали на происшествие. Вода была откачана с помощью спецтехники.
Позже сотрудники ведомства провели расследование и прокомментировали
ситуацию.
Все случилось в Сариосийском районе Сурхандарьинской области — вода вышла из русла канавы в махалле "Афросиаб" и затопила территорию тубдиспансера.
В МЧС заверили, что уже предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. Какие именно меры — не уточняется.
Не сообщается также о размере ущерба, нанесенного медучреждению.