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Песни, танцы, овации: Юлдуз Усманова "зажгла" публику на концерте в Душанбе
Песни, танцы, овации: Юлдуз Усманова "зажгла" публику на концерте в Душанбе
На масштабном мероприятии присутствовали лидеры государств Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Перед началом зрелищного представления каждый из президентов... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T12:06+0500
2021-06-11T12:06+0500
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В комплексе "Кохи Борбад" в Душанбе состоялся большой концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских звезд эстрады.На масштабном мероприятии присутствовали лидеры государств Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Перед началом зрелищного представления каждый из президентов произнес торжественную речь о важности таджикско-узбекской дружбы и расширении добрососедских партнерских отношений.Также Шавкат Мирзиёев поблагодарил Таджикистан за радушный и теплый прием.После выступления глав двух республик на сцену стали выходить лучшие артисты с зажигательными песнями и танцами. На главную площадку вышла и звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Ее выступление вызвало восторг у зрителей — они танцевали и подпевали артистке. Прима исполнила на таджикском языке известную и любимую многими поклонниками песню "Биё ҷонам".Всего на сцене "Кохи Борбад" выступило около 250 исполнителей, в том числе Давлатманд Холов, Нигина Амонкулова, Мухаммадрафи Кароматулло, "Шашмаком".Смотрите в нашем видео, как проходил один из самых ожидаемых концертов.
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видео, мультимедиа
Песни, танцы, овации: Юлдуз Усманова "зажгла" публику на концерте в Душанбе
12:06 11.06.2021 (обновлено: 14:05 11.06.2021)
На масштабном мероприятии присутствовали лидеры государств Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Перед началом зрелищного представления каждый из президентов произнес торжественную речь.
В комплексе "Кохи Борбад" в Душанбе состоялся большой концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских звезд эстрады.
На масштабном мероприятии присутствовали лидеры государств Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Перед началом зрелищного представления каждый из президентов произнес торжественную речь о важности таджикско-узбекской дружбы и расширении добрососедских партнерских отношений.
Также Шавкат Мирзиёев поблагодарил Таджикистан за радушный и теплый прием.
После выступления глав двух республик на сцену стали выходить лучшие артисты с зажигательными песнями и танцами. На главную площадку вышла и звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Ее выступление вызвало восторг у зрителей — они танцевали и подпевали артистке. Прима исполнила на таджикском языке известную и любимую многими поклонниками песню "Биё ҷонам".
Всего на сцене "Кохи Борбад" выступило около 250 исполнителей, в том числе Давлатманд Холов, Нигина Амонкулова, Мухаммадрафи Кароматулло, "Шашмаком".
Смотрите в нашем видео, как проходил один из самых ожидаемых концертов.