Кто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото

Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе утром 10 июня. В аэропорту лидера Узбекистана лично встретил его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.
Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе утром 10 июня. В аэропорту лидера Узбекистана лично встретил его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.
Погода была великолепной. Почетный караул и артисты в национальных одеждах также участвовали в официальной церемонии встречи в аэропорту.
Погода была великолепной. Почетный караул и артисты в национальных одеждах также участвовали в официальной церемонии встречи в аэропорту.
Глава Узбекистана пообщался также с членами Национального совета высшего собрания Таджикистана в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.
Глава Узбекистана пообщался также с членами Национального совета высшего собрания Таджикистана в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.
Президент Узбекистана отметил, что власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда".
Президент Узбекистана отметил, что власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда".
На состоявшемся за день до визита Мирзиёева в Таджикистан бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.
На состоявшемся за день до визита Мирзиёева в Таджикистан бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.
Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали 36 документов.
Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали 36 документов.
Лидеры двух государств подписали совместное заявление, которым закрепили основные договоренности и определили долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию и углублению многопланового взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства между странами.
Лидеры двух государств подписали совместное заявление, которым закрепили основные договоренности и определили долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию и углублению многопланового взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства между странами.
Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева почетным орденом "Зарринтадж" ("Золотая корона") I степени.
Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева почетным орденом "Зарринтадж" ("Золотая корона") I степени.
Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами.
Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами.
Во второй половине первого дня визита в комплексе "Кохи Борбад" в Душанбе состоялся большой концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских звезд эстрады.
Во второй половине первого дня визита в комплексе "Кохи Борбад" в Душанбе состоялся большой концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских звезд эстрады.
Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".
Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".
На сцене "Кохи борбад" выступила и звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Прима исполнила на таджикском языке песню "Биё ҷонам".
На сцене "Кохи борбад" выступила и звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Прима исполнила на таджикском языке песню "Биё ҷонам".
Всего на сцене выступило около 250 исполнителей, в том числе Давлатманд Холов, Нигина Амонкулова, Мухаммадрафи Кароматулло, ансамбль "Шашмаком".
Всего на сцене выступило около 250 исполнителей, в том числе Давлатманд Холов, Нигина Амонкулова, Мухаммадрафи Кароматулло, ансамбль "Шашмаком".
Утром второго дня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон прибыли в Худжанд. Лидеры намерены отправиться на водохранилище "Бахри Точик" (Таджикское море), посетить Согдийскую ковровую фабрику и выставку сельхозпродукции в парке Вахдат.
Утром второго дня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон прибыли в Худжанд. Лидеры намерены отправиться на водохранилище "Бахри Точик" (Таджикское море), посетить Согдийскую ковровую фабрику и выставку сельхозпродукции в парке Вахдат.
Президент Узбекистана осмотрел продукцию предприятия "Ковры Кайраккума".
Президент Узбекистана осмотрел продукцию предприятия "Ковры Кайраккума".