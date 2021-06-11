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Кто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото
Кто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото
В эти дни глава Узбекистана пребывает с официальным визитом в Таджикистане. Редакция Sputnik Узбекистан сделала подборку наиболее ярких кадров двух дней в... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, официальный визит, таджикистан, узбекистан, мультимедиа

Кто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото

14:34 11.06.2021 (обновлено: 16:10 11.06.2021)
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В эти дни глава Узбекистана пребывает с официальным визитом в Таджикистане. Редакция Sputnik Узбекистан сделала подборку наиболее ярких кадров двух дней в Душанбе и Худжанде.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе утром 10 июня. В аэропорту лидера Узбекистана лично встретил его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.

Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе утром 10 июня. В аэропорту лидера Узбекистана лично встретил его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе утром 10 июня. В аэропорту лидера Узбекистана лично встретил его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Погода была великолепной. Почетный караул и артисты в национальных одеждах также участвовали в официальной церемонии встречи в аэропорту.

Погода была великолепной. Почетный караул и артисты в национальных одеждах также участвовали в официальной церемонии встречи в аэропорту. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Погода была великолепной. Почетный караул и артисты в национальных одеждах также участвовали в официальной церемонии встречи в аэропорту.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Глава Узбекистана пообщался также с членами Национального совета высшего собрания Таджикистана в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

Глава Узбекистана пообщался также с членами Национального совета высшего собрания Таджикистана в резиденции &quot;Касри Миллат&quot; в Душанбе. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Глава Узбекистана пообщался также с членами Национального совета высшего собрания Таджикистана в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана отметил, что власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда".

Президент Узбекистана отметил, что власти двух стран готовились к этому визиту &quot;как никогда&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана отметил, что власти двух стран готовились к этому визиту "как никогда".

© Пресс-служба президента Узбекистана

На состоявшемся за день до визита Мирзиёева в Таджикистан бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.

На состоявшемся за день до визита Мирзиёева в Таджикистан бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

На состоявшемся за день до визита Мирзиёева в Таджикистан бизнес-форуме ведомства и компании подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали 36 документов.

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали 36 документов. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали 36 документов.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Лидеры двух государств подписали совместное заявление, которым закрепили основные договоренности и определили долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию и углублению многопланового взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства между странами.

Лидеры двух государств подписали совместное заявление, которым закрепили основные договоренности и определили долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию и углублению многопланового взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства между странами. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Лидеры двух государств подписали совместное заявление, которым закрепили основные договоренности и определили долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию и углублению многопланового взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства между странами.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева почетным орденом "Зарринтадж" ("Золотая корона") I степени.

Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева почетным орденом &quot;Зарринтадж&quot; (&quot;Золотая корона&quot;) I степени. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Пресс-служба президента Таджикистана

Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева почетным орденом "Зарринтадж" ("Золотая корона") I степени.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами.

Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Согласно указу, награда вручена за безупречные заслуги в укреплении межгосударственных отношений, добрососедство между таджикским и узбекским народами.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Во второй половине первого дня визита в комплексе "Кохи Борбад" в Душанбе состоялся большой концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских звезд эстрады.

Во второй половине первого дня визита в комплексе &quot;Кохи Борбад&quot; в Душанбе состоялся большой концерт &quot;Вечер дружбы&quot; с участием узбекских и таджикских звезд эстрады. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Во второй половине первого дня визита в комплексе "Кохи Борбад" в Душанбе состоялся большой концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских звезд эстрады.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".

Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль &quot;Узбекистан&quot;, &quot;Тошкент зеболари&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".

© Flickr / © Пресс-служба президента Таджикистана

На сцене "Кохи борбад" выступила и звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Прима исполнила на таджикском языке песню "Биё ҷонам".

На сцене &quot;Кохи борбад&quot; выступила и звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Прима исполнила на таджикском языке песню &quot;Биё ҷонам&quot;. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Flickr / © Пресс-служба президента Таджикистана

На сцене "Кохи борбад" выступила и звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Прима исполнила на таджикском языке песню "Биё ҷонам".

© Пресс-служба президента Узбекистана

Всего на сцене выступило около 250 исполнителей, в том числе Давлатманд Холов, Нигина Амонкулова, Мухаммадрафи Кароматулло, ансамбль "Шашмаком".

Всего на сцене выступило около 250 исполнителей, в том числе Давлатманд Холов, Нигина Амонкулова, Мухаммадрафи Кароматулло, ансамбль &quot;Шашмаком&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Всего на сцене выступило около 250 исполнителей, в том числе Давлатманд Холов, Нигина Амонкулова, Мухаммадрафи Кароматулло, ансамбль "Шашмаком".

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан

Утром второго дня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон прибыли в Худжанд. Лидеры намерены отправиться на водохранилище "Бахри Точик" (Таджикское море), посетить Согдийскую ковровую фабрику и выставку сельхозпродукции в парке Вахдат.

Утром второго дня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон прибыли в Худжанд. Лидеры намерены отправиться на водохранилище &quot;Бахри Точик&quot; (Таджикское море), посетить Согдийскую ковровую фабрику и выставку сельхозпродукции в парке Вахдат. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан

Утром второго дня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон прибыли в Худжанд. Лидеры намерены отправиться на водохранилище "Бахри Точик" (Таджикское море), посетить Согдийскую ковровую фабрику и выставку сельхозпродукции в парке Вахдат.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана осмотрел продукцию предприятия "Ковры Кайраккума".

Президент Узбекистана осмотрел продукцию предприятия &quot;Ковры Кайраккума&quot;. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана осмотрел продукцию предприятия "Ковры Кайраккума".

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