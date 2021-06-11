https://uz.sputniknews.ru/20210611/naznachen-glava-gosudarstvennogo-muzykalnogo-teatra-uzbekistana-imeni-mukimi-19209888.html
Назначен глава Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Назначен глава Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Пост занял Александр Бекжонов. Об этом стало известно в ходе встречи с участием представителей Минкультуры и коллектива театра. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T13:08+0500
2021-06-11T13:08+0500
2021-06-11T13:12+0500
культура
музыкальный театр имени мукими
директор
назначение
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Директором Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими стал Александр Бекжонов, сообщает пресс-служба Министерства культуры РУз. О назначении стало известно в ходе встречи с участием представителей Минкультуры и коллектива театра. "Официально объявлено о назначении заслуженного артиста Узбекистана Александра Бекжанова директором Государственного музыкального театра Узбекистана "Мукими", - информируется в релизе. Первый замминистра культуры РУз Баходир Ахмедов в ходе встречи рассказал о важных задачах, стоящих перед театром, текущих проблемах и способах их решения в будущем. Кроме того, в завершение встречи народная артистка Узбекистана Наима Пулатова и заслуженный артист Узбекистана Тургун Бекназаров по случаю дня рождения были награждены благодарственными грамотами и сувенирами.
https://uz.sputniknews.ru/20201029/V-Uzbekskom-dramaticheskom-teatre-naznachen-novyy-rukovoditel-15283751.html
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музыкальный театр имени мукими, директор, назначение
Назначен глава Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
13:08 11.06.2021 (обновлено: 13:12 11.06.2021)
Пост занял Александр Бекжонов. Об этом стало известно в ходе встречи с участием представителей Минкультуры и коллектива театра.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Директором Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими стал Александр Бекжонов, сообщает
пресс-служба Министерства культуры РУз. О назначении стало известно в ходе встречи с участием представителей Минкультуры и коллектива театра.
"Официально объявлено о назначении заслуженного артиста Узбекистана Александра Бекжанова директором Государственного музыкального театра Узбекистана "Мукими", - информируется в релизе.
Первый замминистра культуры РУз Баходир Ахмедов в ходе встречи рассказал о важных задачах, стоящих перед театром, текущих проблемах и способах их решения в будущем.
Кроме того, в завершение встречи народная артистка Узбекистана Наима Пулатова и заслуженный артист Узбекистана Тургун Бекназаров по случаю дня рождения были награждены благодарственными грамотами и сувенирами.