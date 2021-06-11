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https://uz.sputniknews.ru/20210611/putin-poyasnil-zapadu-pochemu-rossiya-ne-kupitsya-na-ukrainu-19203709.html
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
Позавчерашнее интервью Путина стало во всех отношениях неожиданным. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T09:33+0500
2021-06-11T09:33+0500
россия
кремль
президент
москва
владимир путин
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Дело не только в его неанонсированном, подчеркнуто неформальном и, похоже, даже спонтанном характере — президент общался с журналистом на тренировке по хоккею. Куда более важной оказалась тема разговора.Для знакового интервью, предваряющего встречу с Байденом, указывающего ключевые моменты российской позиции и очерчивающего пресловутые красные линии, была выбрана Украина.И это действительно, на первый взгляд, может показаться странным и неожиданным. В последние годы Путин не часто и не много говорит о юго-западной соседке России. А с тех пор все идет своим чередом строго в логике сделанного выбора. Резервы для удивления и бурного возмущения давно исчерпаны, остается только наблюдать за запрограмированным скольжением целой страны в пропасть.Да и Запад откровенно устал от Украины, о чем прямо заявляют не только эксперты, но и официальные лица с обеих сторон. А в последнее время к усталости отчетливо добавилось раздражение — слишком уж часто киевские власти ведут себя неуместно и глупо, то неприлично унижаясь, то безапелляционно выдвигая абсурдные требования, то официально ляпая нечто совершенно скандальное и недопустимое. В результате Украину регулярно грубо одергивают и без церемоний опровергают.Скорее всего, это и стало причиной, по которой именно она была выбрана темой для интервью президента, поскольку Украина превратилась в максимально яркую иллюстрацию разногласий, разделяющих Россию и Запад.Президент говорил о вопиющей политике киевских властей, в частности о законопроекте с откровенно нацистским душком — о коренных народах. Но в то же время это вполне закономерный шаг для режима, который годами потакает неонацистским группировкам. Вчера Киев сквозь пальцы смотрел на их факельные шествия, сегодня оставляет безнаказанными убийц с соответствующими взглядами, а завтра черепомерки станут обыденной реальностью.Во всяком случае, в передовом мире победившего BLM русские (в самом широком понимании этого слова) — единственная группа, в отношении которой не действуют никакие правила политкорректности и допустимы самые безобразные проявления расизма.Путин коснулся темы урегулирования в Донбассе. Он говорил о принципиальной недоговороспособности Киева и его нежелании выполнять взятые на себя обязательства. Но это опять вопрос в первую очередь к Западу, который выступает гарантом исполнения соглашений украинской стороной, — а воз уже больше шести лет и ныне там. И это только один из множества годами обговоренных, но нерешаемых по причине бездействия той стороны вопросов. О чем можно будет договариваться в Женеве в таких условиях?Однако главной, самой важной мыслью, красной нитью прошедшей через все интервью, стало признание президента в неверии Западу. Россия не верит Западу. Лично Путин не верит Западу.В этом смысле часть разговора, посвященная перспективам вступления Украины в НАТО, носит поистине фундаментальный характер.Эта идея последние годы регулярно обсуждается на всех уровнях — от официального до диванного. И почти всегда это происходит в категорически отрицаемом ключе. Что закономерно, поскольку Украина банально не соответствует важнейшим формальным параметрам, предъявляемым к кандидатам на вступление в Североатлантический альянс. Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Недавний инцидент, когда Вашингтон молниеносно опроверг заявления Киева о том, что Байден пообещал Зеленскому какую-то там поддержку на этом направлении, казалось бы, подтверждает данную точку зрения.Вот только выяснилось, что российский президент смотрит на происходящее иначе. Для него в мире переставших работать правил бесполезно и опасно рассчитывать на их надежность.За последние годы неоднократно отмечалась верность решения, принятого в начале 1990-х, когда Украина лишилась ядерного арсенала. Страшновато представить ядерное оружие в руках нынешнего киевского режима — безответственного, непрофессионального, недоговороспособного, скандального и агрессивного.Вот только дальше на запад находятся страны, идущие тем же путем, и в их распоряжении на порядки большие ресурсы и возможности, включая ядерное оружие.А значит, президент прав — Россия обязана просчитывать и быть готовой к любым, самым, казалось бы, немыслимым вариантам дальнейших событий.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210610/putin-oboznachil-svoyu-pozitsiyu-po-ukraine--kakie-signaly-on-posylaet-zelenskomu-19200371.html
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Ирина Алкснис
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кремль, президент, москва, владимир путин

Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину

09:33 11.06.2021
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© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с представителями социальных организаций
Президент РФ В. Путин встретился с представителями социальных организаций - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
Все материалы
Позавчерашнее интервью Путина стало во всех отношениях неожиданным.
Дело не только в его неанонсированном, подчеркнуто неформальном и, похоже, даже спонтанном характере — президент общался с журналистом на тренировке по хоккею. Куда более важной оказалась тема разговора.
Для знакового интервью, предваряющего встречу с Байденом, указывающего ключевые моменты российской позиции и очерчивающего пресловутые красные линии, была выбрана Украина.
И это действительно, на первый взгляд, может показаться странным и неожиданным. В последние годы Путин не часто и не много говорит о юго-западной соседке России.
Да и о чем говорить? Все попытки Москвы в середине 2010-х годов достучаться и до самой Украины, выбравшей самоубийственный путь, и до Запада, старательно подталкивавшего ее к таковому, оказались безрезультатными.
А с тех пор все идет своим чередом строго в логике сделанного выбора. Резервы для удивления и бурного возмущения давно исчерпаны, остается только наблюдать за запрограмированным скольжением целой страны в пропасть.
Да и Запад откровенно устал от Украины, о чем прямо заявляют не только эксперты, но и официальные лица с обеих сторон. А в последнее время к усталости отчетливо добавилось раздражение — слишком уж часто киевские власти ведут себя неуместно и глупо, то неприлично унижаясь, то безапелляционно выдвигая абсурдные требования, то официально ляпая нечто совершенно скандальное и недопустимое.
В результате Украину регулярно грубо одергивают и без церемоний опровергают.
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Скорее всего, это и стало причиной, по которой именно она была выбрана темой для интервью президента, поскольку Украина превратилась в максимально яркую иллюстрацию разногласий, разделяющих Россию и Запад.
Президент говорил о вопиющей политике киевских властей, в частности о законопроекте с откровенно нацистским душком — о коренных народах. Но в то же время это вполне закономерный шаг для режима, который годами потакает неонацистским группировкам.
Вчера Киев сквозь пальцы смотрел на их факельные шествия, сегодня оставляет безнаказанными убийц с соответствующими взглядами, а завтра черепомерки станут обыденной реальностью.
И уже не имеет смысла удивляться равнодушию Штатов и Европы, старательно не замечающих происходящего. Если несколько лет назад их позицию можно было списывать на политический цинизм из серии "наш сукин сын", то теперь очевидно, что за этим стоит скорее идейное согласие с происходящим.
Во всяком случае, в передовом мире победившего BLM русские (в самом широком понимании этого слова) — единственная группа, в отношении которой не действуют никакие правила политкорректности и допустимы самые безобразные проявления расизма.
Путин коснулся темы урегулирования в Донбассе. Он говорил о принципиальной недоговороспособности Киева и его нежелании выполнять взятые на себя обязательства. Но это опять вопрос в первую очередь к Западу, который выступает гарантом исполнения соглашений украинской стороной, — а воз уже больше шести лет и ныне там.
И это только один из множества годами обговоренных, но нерешаемых по причине бездействия той стороны вопросов. О чем можно будет договариваться в Женеве в таких условиях?
Однако главной, самой важной мыслью, красной нитью прошедшей через все интервью, стало признание президента в неверии Западу. Россия не верит Западу. Лично Путин не верит Западу.
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В этом смысле часть разговора, посвященная перспективам вступления Украины в НАТО, носит поистине фундаментальный характер.
Эта идея последние годы регулярно обсуждается на всех уровнях — от официального до диванного. И почти всегда это происходит в категорически отрицаемом ключе. Что закономерно, поскольку Украина банально не соответствует важнейшим формальным параметрам, предъявляемым к кандидатам на вступление в Североатлантический альянс.
Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Недавний инцидент, когда Вашингтон молниеносно опроверг заявления Киева о том, что Байден пообещал Зеленскому какую-то там поддержку на этом направлении, казалось бы, подтверждает данную точку зрения.
Вот только выяснилось, что российский президент смотрит на происходящее иначе. Для него в мире переставших работать правил бесполезно и опасно рассчитывать на их надежность.
Путин повторил уже высказывавшуюся им идею, что США и Европа создают из Украины анти-Россию. Вот только этот процесс повлиял и на сам Запад, запустив там то, что можно назвать украинизацией. И действительно наблюдается пугающая схожесть с украинскими многих трансформационных процессов, переживаемых по эту и ту сторону Атлантики.
За последние годы неоднократно отмечалась верность решения, принятого в начале 1990-х, когда Украина лишилась ядерного арсенала. Страшновато представить ядерное оружие в руках нынешнего киевского режима — безответственного, непрофессионального, недоговороспособного, скандального и агрессивного.
Вот только дальше на запад находятся страны, идущие тем же путем, и в их распоряжении на порядки большие ресурсы и возможности, включая ядерное оружие.
А значит, президент прав — Россия обязана просчитывать и быть готовой к любым, самым, казалось бы, немыслимым вариантам дальнейших событий.
Источник: РИА Новости
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