https://uz.sputniknews.ru/20210611/torgovlya-energetika-i-drujba-chto-svyazyvaet-uzbekistan-i-tadjikistan--19214712.html
Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй раз в качестве главы государства посетил с визитом соседний Таджикистан. На каком уровне находятся сегодня... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T19:26+0500
2021-06-11T19:26+0500
2021-06-11T19:38+0500
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
инфографика
таджикистан
узбекистан
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19215474_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9006ffc0522b55480f255dc38c08bb1.png
За последние пять лет Ташкент и Душанбе совершили настоящий прорыв в политических, экономических и торговых отношениях. Укрепляются кооперационные связи, растет товарооборот и ставятся амбициозные задачи.Несмотря на тяжелый для всего мира пандемийный год, уровень взаимной торговли между Узбекистаном и Таджикистаном вырос втрое и приблизился к отметке в полмиллиарда долларов, а уже до конца 2021-го страны намерены довести этот показатель до заветной цифры в $1 млрд.На территории Узбекистана действует около 200 предприятий с таджикским капиталом, а в самом Таджикистане почти 60 производственных фирм узбекистанских бизнесменов.Страны реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех сферах, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды.Подробнее об истории, настоящем и будущем двусторонних отношений Ташкента и Душанбе смотрите в инфографике Sputnik.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19215474_474:0:1907:1075_1920x0_80_0_0_450645cf97f4bfeec1f2c2f63c86f29d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, инфографика, таджикистан, узбекистан, мультимедиа
Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
19:26 11.06.2021 (обновлено: 19:38 11.06.2021)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй раз в качестве главы государства посетил с визитом соседний Таджикистан. На каком уровне находятся сегодня двусторонние отношения - смотрите в нашей инфографике.
За последние пять лет Ташкент и Душанбе совершили настоящий прорыв в политических, экономических и торговых отношениях. Укрепляются кооперационные связи, растет товарооборот и ставятся амбициозные задачи.
Несмотря на тяжелый для всего мира пандемийный год, уровень взаимной торговли между Узбекистаном и Таджикистаном вырос втрое и приблизился к отметке в полмиллиарда долларов, а уже до конца 2021-го страны намерены довести этот показатель до заветной цифры в $1 млрд.
На территории Узбекистана действует около 200 предприятий с таджикским капиталом, а в самом Таджикистане почти 60 производственных фирм узбекистанских бизнесменов.
Страны реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех сферах, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды.
Подробнее об истории, настоящем и будущем двусторонних отношений Ташкента и Душанбе смотрите в инфографике Sputnik
.