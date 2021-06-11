https://uz.sputniknews.ru/20210611/torgovlya-energetika-i-drujba-chto-svyazyvaet-uzbekistan-i-tadjikistan--19214712.html

Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан

Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй раз в качестве главы государства посетил с визитом соседний Таджикистан. На каком уровне находятся сегодня... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T19:26+0500

2021-06-11T19:26+0500

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За последние пять лет Ташкент и Душанбе совершили настоящий прорыв в политических, экономических и торговых отношениях. Укрепляются кооперационные связи, растет товарооборот и ставятся амбициозные задачи.Несмотря на тяжелый для всего мира пандемийный год, уровень взаимной торговли между Узбекистаном и Таджикистаном вырос втрое и приблизился к отметке в полмиллиарда долларов, а уже до конца 2021-го страны намерены довести этот показатель до заветной цифры в $1 млрд.На территории Узбекистана действует около 200 предприятий с таджикским капиталом, а в самом Таджикистане почти 60 производственных фирм узбекистанских бизнесменов.Страны реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех сферах, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды.Подробнее об истории, настоящем и будущем двусторонних отношений Ташкента и Душанбе смотрите в инфографике Sputnik.

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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, инфографика, таджикистан, узбекистан, мультимедиа