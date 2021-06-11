https://uz.sputniknews.ru/20210611/tsentrobank-nakazal-13-bankov-narushivshix-pravila-okazaniya-uslug-19216965.html

Центробанк наказал 13 банков, нарушивших правила оказания услуг

Центробанк наказал 13 банков, нарушивших правила оказания услуг

После проверок оказалось, что некоторых учреждения в Андижанской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях не соответствуют предписанным... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T21:29+0500

2021-06-11T21:29+0500

2021-06-11T21:29+0500

экономика

банки

санкции

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Центральный банк объявил о применении санкций в отношении 13 финансовых учреждений, которые нарушили правила оказания услуг по банковским картам.Специалисты службы по защите прав потребителей банковских услуг ЦБ провели контрольные проверки на предмет наличия в коммерческих банках и их отделениях платежных терминалов. Отдельное внимание уделили мониторингу возможностей получения наличных с банковской карты, проверили также созданы ли условия для владельцев пластиковых карт самостоятельно набрать PIN-код на терминале при проведении через него операций.Оказалось, что некоторых учреждения в Андижанской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях не соответствуют предписанным требованиям.В этой связи было принято решение применить штрафные санкции к Халк банку, Агробанку, Микрокредитбанку, Ипак йўли банку, Ипотека-банку, Кишлок курилиш банку, Узпромстройбанку, Савдогарбанку, Инфинбанку, Хамкорбанку, Узнацбанку, Алокабанку и Туронбанку. Они допустили серьезные нарушения в процессе обслуживания клиентов.

https://uz.sputniknews.ru/20191109/Terminal-ne-rabotaet-chto-proiskhodit-s-plastikovymi-kartami-v-Uzbekistane-12763819.html

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банки, санкции, центральный банк республики узбекистан