https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-zapustili-proekt-tsifrovizatsii-istoricheskix-obektov-19212980.html

В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов

В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов

Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T17:23+0500

2021-06-11T17:23+0500

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культура

кинематограф

реконструкция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане решили оцифровать исторические объекты, памятники и архитектурные сооружения. Проект будет реализован Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана, Агентством кинематографии Узбекистана и американской компанией Global Digital Heritage в рамках программы "Новый Узбекистан. Новый взгляд".Исторические объекты будут реконструированы в формате VR — дополненной реальности. Проект несет и образовательную цель — все желающие смогут ознакомиться с памятниками Узбекистана в онлайн-формате на специальном ресурсе. Представители Global Digital Heritage займутся обучением специалистов из Узбекистана современным технологиям и работе с дронами, камерами и видеосъемкой объектов. Об этом шла речь на встрече в Агентстве кинематографии Узбекистана. Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб, обсерватория Улугбека, площадь Регистан и мавзолей Джума.Реализация проекта поможет сохранить историческое наследие и показать потомкам, каким было прошлое. Используя высокие технологии, специалисты реконструируют объекты так, как они могли бы выглядеть в реальности.

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