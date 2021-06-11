https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-zapustili-proekt-tsifrovizatsii-istoricheskix-obektov-19212980.html
В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов
В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов
Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T17:23+0500
2021-06-11T17:23+0500
2021-06-11T17:25+0500
культура
кинематограф
реконструкция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане решили оцифровать исторические объекты, памятники и архитектурные сооружения. Проект будет реализован Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана, Агентством кинематографии Узбекистана и американской компанией Global Digital Heritage в рамках программы "Новый Узбекистан. Новый взгляд".Исторические объекты будут реконструированы в формате VR — дополненной реальности. Проект несет и образовательную цель — все желающие смогут ознакомиться с памятниками Узбекистана в онлайн-формате на специальном ресурсе. Представители Global Digital Heritage займутся обучением специалистов из Узбекистана современным технологиям и работе с дронами, камерами и видеосъемкой объектов. Об этом шла речь на встрече в Агентстве кинематографии Узбекистана. Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб, обсерватория Улугбека, площадь Регистан и мавзолей Джума.Реализация проекта поможет сохранить историческое наследие и показать потомкам, каким было прошлое. Используя высокие технологии, специалисты реконструируют объекты так, как они могли бы выглядеть в реальности.
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кинематограф, реконструкция, узбекистан
В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов
17:23 11.06.2021 (обновлено: 17:25 11.06.2021)
Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб, обсерватория Улугбека, площадь Регистан и мавзолей Джума.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане решили оцифровать исторические объекты, памятники и архитектурные сооружения. Проект будет реализован Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана, Агентством кинематографии Узбекистана и американской компанией Global Digital Heritage в рамках программы "Новый Узбекистан. Новый взгляд".
Исторические объекты будут реконструированы в формате VR — дополненной реальности.
Проект несет и образовательную цель — все желающие смогут ознакомиться с памятниками Узбекистана в онлайн-формате на специальном ресурсе.
Представители Global Digital Heritage займутся обучением специалистов из Узбекистана современным технологиям и работе с дронами, камерами и видеосъемкой объектов.
Об этом шла речь на встрече в Агентстве кинематографии Узбекистана. Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб, обсерватория Улугбека, площадь Регистан и мавзолей Джума.
"Тенденция создания исторических памятников в 3D уже распространилась во всем мире, и теперь к ней присоединится и Узбекистан. Данный проект будет интересен для каждого, но в особенности – для молодежи, не представляющей своей жизни без новых технологий, гаджетов и виртуальной реальности. Помимо познавательной, проект несет в себе и обучающую функцию – будут проводиться тренинги для молодежи по освоению цифровой визуализации, трехмерной виртуализации, геопространственной информатики".
Фирдавс Абдухаликов
Руководитель НАЭСМИ
Реализация проекта поможет сохранить историческое наследие и показать потомкам, каким было прошлое. Используя высокие технологии, специалисты реконструируют объекты так, как они могли бы выглядеть в реальности.