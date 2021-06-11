Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-zavershili-restavratsiyu-fragmenta-unikalnogo-rukopisnogo-korana--19216405.html
В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана
В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана
После реставрации тринадцати страниц священной книги их поместили под пресс на 15 месяцев. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T20:36+0500
2021-06-11T20:36+0500
культура
саида мирзиёева
реставрация
коран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19216298_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b281dcbb004321ba35c85b0b0bddbd2a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане завершили реставрацию уникального Катталангарского Корана. Работы начались еще в 2019 году, рассказала в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева, которая лично контролировала процесс.Катталангарский коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к культурному и историческому наследию всего человечества.В восстановлении уникальной книги приняли участие специалисты Национальной библиотеки Узбекистана им. А.Навои, Фонда развития и культуры при Министерстве культуры, Управления мусульман Узбекистана.Работы осуществляли реставраторы всемирно известного музея Лувр Аксель Делё и Аурелия Стрети в три этапа. Сначала был создан план реставрации, проведены письменные описания и фотофиксации состояния Корана. Страницы были демонтированы на отдельные листы, удалена прежняя прошивка, из-за которой края страниц повреждались.Потом проходил сам процесс реставрации тринадцати страниц священной книги. После этого их поместили под пресс на 15 месяцев.В завершении работ страницы были извлечены из-под пресса, им постарались придать первоначальный вид и для сохранности поместили в специальную упаковку. Катталангарский Коран долгое время хранился в мечети Лангар ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области и является одной из старейших рукописей Мусхафа в исламском мире. Согласно научным исследованиям, он был создан в последней четверти VIII века — в период формирования правил арабской грамматики. По оценкам экспертов, общий объем Катталангарского Корана мог составлять 206 страниц, сохранились лишь 97 страниц. В Узбекистане хранятся 17 страниц манускрипта.По словам председателя Управления мусульман Узбекистана муфтия Усмонхона Алимова, в мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана. Недавно Узбекистан получил факсимиле 81 страницы Корана, которые хранятся в Санкт–Петербурге.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19216298_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2ad8f8f81fec989106f311b0fb26129e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
саида мирзиёева, реставрация, коран

В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана

20:36 11.06.2021
915
© Мухаммад АлиФрагмент уникального рукописного Корана
Фрагмент уникального рукописного Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Мухаммад Али
После реставрации тринадцати страниц священной книги их поместили под пресс на 15 месяцев.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане завершили реставрацию уникального Катталангарского Корана. Работы начались еще в 2019 году, рассказала в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева, которая лично контролировала процесс.
© Мухаммад АлиФрагмент уникального рукописного Корана
Фрагмент уникального рукописного Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Фрагмент уникального рукописного Корана
© Мухаммад Али
Катталангарский коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к культурному и историческому наследию всего человечества.
В восстановлении уникальной книги приняли участие специалисты Национальной библиотеки Узбекистана им. А.Навои, Фонда развития и культуры при Министерстве культуры, Управления мусульман Узбекистана.
Работы осуществляли реставраторы всемирно известного музея Лувр Аксель Делё и Аурелия Стрети в три этапа.
© Мухаммад АлиФрагмент уникального рукописного Корана
Фрагмент уникального рукописного Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Фрагмент уникального рукописного Корана
© Мухаммад Али
Сначала был создан план реставрации, проведены письменные описания и фотофиксации состояния Корана. Страницы были демонтированы на отдельные листы, удалена прежняя прошивка, из-за которой края страниц повреждались.
Потом проходил сам процесс реставрации тринадцати страниц священной книги. После этого их поместили под пресс на 15 месяцев.
В завершении работ страницы были извлечены из-под пресса, им постарались придать первоначальный вид и для сохранности поместили в специальную упаковку.
© Мухаммад АлиФрагмент уникального рукописного Корана
Фрагмент уникального рукописного Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Фрагмент уникального рукописного Корана
© Мухаммад Али
Катталангарский Коран долгое время хранился в мечети Лангар ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области и является одной из старейших рукописей Мусхафа в исламском мире.
Согласно научным исследованиям, он был создан в последней четверти VIII века — в период формирования правил арабской грамматики. По оценкам экспертов, общий объем Катталангарского Корана мог составлять 206 страниц, сохранились лишь 97 страниц. В Узбекистане хранятся 17 страниц манускрипта.
По словам председателя Управления мусульман Узбекистана муфтия Усмонхона Алимова, в мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана. Недавно Узбекистан получил факсимиле 81 страницы Корана, которые хранятся в Санкт–Петербурге.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:29Центробанк наказал 13 банков, нарушивших правила оказания услуг
20:46Репатриация в Россию: кто и как может переехать?
20:36В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана
20:06Жарким летом в пассажирских поездах Узбекистана начнут дежурить медики
19:32Узбекистан и Турция возобновили авиасообщение
19:26Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
19:24Российский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета
18:23Узбекистанские наездники выиграли две медали на ЧМ по конному спорту в Германии
17:45В столичном метро обнаружили подозрительный предмет - пассажиров эвакуировали
17:30В Андижане открылся инновационный молодежный технопарк
17:23В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов
16:45Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
16:05Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google
15:44Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности
15:41Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока
14:52В Ташкенте стартует международный форум с участием женщин-предпринимателей из стран ЦА
14:34Кто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото
14:00Жара, ветродуй и пыльные бури: чего ожидать от погоды на выходных
13:59В Ташкенте состоится вечер профессионального бокса с участием Шохжахона Эргашева
13:08Назначен глава Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими