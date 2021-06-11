https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-zavershili-restavratsiyu-fragmenta-unikalnogo-rukopisnogo-korana--19216405.html

В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана

В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана

После реставрации тринадцати страниц священной книги их поместили под пресс на 15 месяцев. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T20:36+0500

2021-06-11T20:36+0500

2021-06-11T20:36+0500

культура

саида мирзиёева

реставрация

коран

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане завершили реставрацию уникального Катталангарского Корана. Работы начались еще в 2019 году, рассказала в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева, которая лично контролировала процесс.Катталангарский коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к культурному и историческому наследию всего человечества.В восстановлении уникальной книги приняли участие специалисты Национальной библиотеки Узбекистана им. А.Навои, Фонда развития и культуры при Министерстве культуры, Управления мусульман Узбекистана.Работы осуществляли реставраторы всемирно известного музея Лувр Аксель Делё и Аурелия Стрети в три этапа. Сначала был создан план реставрации, проведены письменные описания и фотофиксации состояния Корана. Страницы были демонтированы на отдельные листы, удалена прежняя прошивка, из-за которой края страниц повреждались.Потом проходил сам процесс реставрации тринадцати страниц священной книги. После этого их поместили под пресс на 15 месяцев.В завершении работ страницы были извлечены из-под пресса, им постарались придать первоначальный вид и для сохранности поместили в специальную упаковку. Катталангарский Коран долгое время хранился в мечети Лангар ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области и является одной из старейших рукописей Мусхафа в исламском мире. Согласно научным исследованиям, он был создан в последней четверти VIII века — в период формирования правил арабской грамматики. По оценкам экспертов, общий объем Катталангарского Корана мог составлять 206 страниц, сохранились лишь 97 страниц. В Узбекистане хранятся 17 страниц манускрипта.По словам председателя Управления мусульман Узбекистана муфтия Усмонхона Алимова, в мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана. Недавно Узбекистан получил факсимиле 81 страницы Корана, которые хранятся в Санкт–Петербурге.

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саида мирзиёева, реставрация, коран