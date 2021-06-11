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Минобороны хочет купить золотые ручки за 30 млн сумов — как это объяснили?
Минобороны хочет купить золотые ручки за 30 млн сумов — как это объяснили?
Сейчас изучаются предложения предприятий и организаций, которые могли бы поставить продукцию. Решение будет приниматься на конкурсной основе. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T08:35+0500
2021-06-11T09:03+0500
общество
минобороны узбекистана
золото
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Министерстве обороны прокомментировали покупку двух золотых ручек общей стоимостью в 30 миллионов сумов.Чем объяснили такие траты: возникла необходимость обновить канцелярские принадлежности, используемые на официальных мероприятиях, на которых подписываются важные документы о сотрудничестве между Минобороны РУз и военными ведомствами других стран.Говоря простым языком, материалы, которые используются высокопоставленными лицами на подобных крупных мероприятиях, должны быть качественными и такими, чтобы "не ударить лицом в грязь".За чей счет будут куплены ручки: их оплатят внебюджетными средствами, выделенными хозрасчетными производственными предприятиями и подсобными хозяйствами (тепличные, рыбоводческие, пчеловодческие, животноводческие, садоводческие, посевные площади).Сейчас изучаются предложения предприятий и организаций, которые могли бы поставить продукцию. Решение будет приниматься на конкурсной основе.
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минобороны узбекистана, золото

Минобороны хочет купить золотые ручки за 30 млн сумов — как это объяснили?

08:35 11.06.2021 (обновлено: 09:03 11.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПисьменные принадлежности
Письменные принадлежности - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сейчас изучаются предложения предприятий и организаций, которые могли бы поставить продукцию. Решение будет приниматься на конкурсной основе.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Министерстве обороны прокомментировали покупку двух золотых ручек общей стоимостью в 30 миллионов сумов.
Чем объяснили такие траты: возникла необходимость обновить канцелярские принадлежности, используемые на официальных мероприятиях, на которых подписываются важные документы о сотрудничестве между Минобороны РУз и военными ведомствами других стран.
"Для организации протокольных мероприятий высокого уровня с зарубежными партнерами с участием руководства Минобороны РУз и поддержания репутации планируется использовать канцелярские товары всемирно-известных производителей", — отметили в узбекском Минобороны.
Говоря простым языком, материалы, которые используются высокопоставленными лицами на подобных крупных мероприятиях, должны быть качественными и такими, чтобы "не ударить лицом в грязь".
За чей счет будут куплены ручки: их оплатят внебюджетными средствами, выделенными хозрасчетными производственными предприятиями и подсобными хозяйствами (тепличные, рыбоводческие, пчеловодческие, животноводческие, садоводческие, посевные площади).
Сейчас изучаются предложения предприятий и организаций, которые могли бы поставить продукцию. Решение будет приниматься на конкурсной основе.
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