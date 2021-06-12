Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210612/chistaya-pobeda-shoxjaxon-ergashev-v-pervom-raunde-otpravil-salimu-jengo-v-texnicheskiy-nokaut-19221333.html
Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео
Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео
Соотечественнику удалось вывести танзанийского соперника из равновесия серией точных ударов. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T17:01+0500
2021-06-12T17:05+0500
спорт
шохжахон эргашев
национальный олимпийский комитет узбекистана
бокс
узбекистанец
боксер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0c/19220696_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_22cf688fa55b9c47b68fe19646d9de3e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В столице состоялся вечер профессионального бокса. Главный бой развернулся между узбекистанцем Шохджахоном Эргашевым и танзанийцем Салиму Дженго, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В первом раунде соотечественнику удалось вывести соперника из равновесия серией точных ударов. Рефери открыл счет и сразу зафиксировал технический нокаут.Зрители и сами боксеры потребовали продолжить бой. Однако судьи не изменили своего решения и объявили о победе Шохжахона Эргашева.После боя узбекистанец написал на своей официальной странице в Instagram, что не согласен с решением арбитров.В рамках вечера на ринг также вышли узбекские боксеры Улугбек Хакбердиев, Джамшидбек Наджмиддинов, Ботиржон Зокиров и Асрорбек Рагимов.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-tashkente-sostoitsya-vecher-professionalnogo-boksa-s-uchastiem-shoxjaxona-ergasheva--19210585.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0c/19220696_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_7ae5f83a42eff0e68d70d2de43312ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шохжахон эргашев, национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс, узбекистанец, боксер

Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео

17:01 12.06.2021 (обновлено: 17:05 12.06.2021)
202
© Пресс-служба НОКБоксер Шохжахон Эргашев
Боксер Шохжахон Эргашев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2021
© Пресс-служба НОК
Соотечественнику удалось вывести танзанийского соперника из равновесия серией точных ударов.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В столице состоялся вечер профессионального бокса. Главный бой развернулся между узбекистанцем Шохджахоном Эргашевым и танзанийцем Салиму Дженго, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В первом раунде соотечественнику удалось вывести соперника из равновесия серией точных ударов. Рефери открыл счет и сразу зафиксировал технический нокаут.
Зрители и сами боксеры потребовали продолжить бой. Однако судьи не изменили своего решения и объявили о победе Шохжахона Эргашева.
После боя узбекистанец написал на своей официальной странице в Instagram, что не согласен с решением арбитров.
В Ташкенте состоится вечер профессионального бокса с участием Шохжахона Эргашева - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Спорт
В Ташкенте состоится вечер профессионального бокса с участием Шохжахона Эргашева
Вчера, 13:59
5619
В рамках вечера на ринг также вышли узбекские боксеры Улугбек Хакбердиев, Джамшидбек Наджмиддинов, Ботиржон Зокиров и Асрорбек Рагимов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:01Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео
16:22Онлайн-академия для российских туроператоров стартует в Узбекистане
15:37Владимир Путин поздравил граждан с Днем России
15:15Могучие горы, хвойные леса, зеркальные озера: магия дикой природы Восточного Казахстана
14:12В Чимгане проходит экотуристический фестиваль
13:26При стрельбе в американском Остине пострадали двенадцать человек
12:49Впервые в Европе: торговая площадка узбекской товарно-сырьевой биржи открылась в Латвии
11:40Министры туризма Тюркского совета проведут VI заседание в Коканде
11:00Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов
10:34Сенат проконтролирует ситуацию с убийством замначальника ГНИ Каттакургана сотрудниками ДПС
ВчераХакеры взломали клиентскую базу McDonald's
ВчераЦентробанк наказал 13 банков, нарушивших правила оказания услуг
ВчераРепатриация в Россию: кто и как может переехать?
ВчераВ Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана
ВчераЖарким летом в пассажирских поездах Узбекистана начнут дежурить медики
ВчераУзбекистан и Турция возобновили авиасообщение
ВчераТорговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
ВчераРоссийский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета
ВчераУзбекистанские наездники выиграли две медали на ЧМ по конному спорту в Германии
ВчераВ столичном метро обнаружили подозрительный предмет - пассажиров эвакуировали