https://uz.sputniknews.ru/20210612/chistaya-pobeda-shoxjaxon-ergashev-v-pervom-raunde-otpravil-salimu-jengo-v-texnicheskiy-nokaut-19221333.html

Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео

Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео

Соотечественнику удалось вывести танзанийского соперника из равновесия серией точных ударов. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T17:01+0500

2021-06-12T17:01+0500

2021-06-12T17:05+0500

спорт

шохжахон эргашев

национальный олимпийский комитет узбекистана

бокс

узбекистанец

боксер

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В столице состоялся вечер профессионального бокса. Главный бой развернулся между узбекистанцем Шохджахоном Эргашевым и танзанийцем Салиму Дженго, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В первом раунде соотечественнику удалось вывести соперника из равновесия серией точных ударов. Рефери открыл счет и сразу зафиксировал технический нокаут.Зрители и сами боксеры потребовали продолжить бой. Однако судьи не изменили своего решения и объявили о победе Шохжахона Эргашева.После боя узбекистанец написал на своей официальной странице в Instagram, что не согласен с решением арбитров.В рамках вечера на ринг также вышли узбекские боксеры Улугбек Хакбердиев, Джамшидбек Наджмиддинов, Ботиржон Зокиров и Асрорбек Рагимов.

https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-tashkente-sostoitsya-vecher-professionalnogo-boksa-s-uchastiem-shoxjaxona-ergasheva--19210585.html

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шохжахон эргашев, национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс, узбекистанец, боксер