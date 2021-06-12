https://uz.sputniknews.ru/20210612/chistaya-pobeda-shoxjaxon-ergashev-v-pervom-raunde-otpravil-salimu-jengo-v-texnicheskiy-nokaut-19221333.html
Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео
Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео
Соотечественнику удалось вывести танзанийского соперника из равновесия серией точных ударов. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T17:01+0500
2021-06-12T17:01+0500
2021-06-12T17:05+0500
спорт
шохжахон эргашев
национальный олимпийский комитет узбекистана
бокс
узбекистанец
боксер
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В столице состоялся вечер профессионального бокса. Главный бой развернулся между узбекистанцем Шохджахоном Эргашевым и танзанийцем Салиму Дженго, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В первом раунде соотечественнику удалось вывести соперника из равновесия серией точных ударов. Рефери открыл счет и сразу зафиксировал технический нокаут.Зрители и сами боксеры потребовали продолжить бой. Однако судьи не изменили своего решения и объявили о победе Шохжахона Эргашева.После боя узбекистанец написал на своей официальной странице в Instagram, что не согласен с решением арбитров.В рамках вечера на ринг также вышли узбекские боксеры Улугбек Хакбердиев, Джамшидбек Наджмиддинов, Ботиржон Зокиров и Асрорбек Рагимов.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-tashkente-sostoitsya-vecher-professionalnogo-boksa-s-uchastiem-shoxjaxona-ergasheva--19210585.html
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шохжахон эргашев, национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс, узбекистанец, боксер
Чистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео
17:01 12.06.2021 (обновлено: 17:05 12.06.2021)
Соотечественнику удалось вывести танзанийского соперника из равновесия серией точных ударов.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В столице состоялся вечер профессионального бокса. Главный бой развернулся между узбекистанцем Шохджахоном Эргашевым и танзанийцем Салиму Дженго, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В первом раунде соотечественнику удалось вывести соперника из равновесия серией точных ударов. Рефери открыл счет и сразу зафиксировал технический нокаут.
Зрители и сами боксеры потребовали продолжить бой. Однако судьи не изменили своего решения и объявили о победе Шохжахона Эргашева.
После боя узбекистанец написал
на своей официальной странице в Instagram, что не согласен с решением арбитров.
В рамках вечера на ринг также вышли узбекские боксеры Улугбек Хакбердиев, Джамшидбек Наджмиддинов, Ботиржон Зокиров и Асрорбек Рагимов.