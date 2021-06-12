https://uz.sputniknews.ru/20210612/eks-xokim-tashkenta-vozglavit-stolichnyy-metropoliten-19222747.html
Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен
Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен
Пост занял Усманов Рахманбек Джахонгирович. За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T19:02+0500
2021-06-12T19:02+0500
2021-06-12T19:02+0500
общество
ташкентский метрополитен
назначение
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0c/19221793_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_bb56df70966ac93e382d80929c27d850.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Заместителем председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" - начальником УП "Ташкентский метрополитен" назначен Усманов Рахманбек Джахонгирович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.Усманов Рахманбек родился в 1960 году в Ташкенте. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт.За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по 2018 годы возглавлял столичный хокимият.В октябре 2018-го Рахманбек стал хокимом Юнусабадского района, а в январе 2021 года он занял пост заместителя министра транспорта.На должности начальника УП "Ташкентский метрополитен" он сменил Худойкулова Ойбека, возглавлявшего данное учреждение с октября 2016 года.
https://uz.sputniknews.ru/20190919/Kabmin-reshil-kto-vozmestit-ubytki-Toshshakhartranskhizmat-i-metropolitena-12452011.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0c/19221793_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_95706d7f3aa87a5543d0083a31cb508e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентский метрополитен, назначение, ташкент
Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен
Пост занял Усманов Рахманбек Джахонгирович. За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по 2018 годы был главой столичного хокимията.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Заместителем председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" - начальником УП "Ташкентский метрополитен" назначен Усманов Рахманбек Джахонгирович. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства транспорта.
Усманов Рахманбек родился в 1960 году в Ташкенте. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт.
За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по 2018 годы возглавлял столичный хокимият.
В октябре 2018-го Рахманбек стал хокимом Юнусабадского района, а в январе 2021 года он занял пост заместителя министра транспорта.
На должности начальника УП "Ташкентский метрополитен" он сменил Худойкулова Ойбека, возглавлявшего данное учреждение с октября 2016 года.