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Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен
Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен
Пост занял Усманов Рахманбек Джахонгирович. За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T19:02+0500
2021-06-12T19:02+0500
общество
ташкентский метрополитен
назначение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Заместителем председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" - начальником УП "Ташкентский метрополитен" назначен Усманов Рахманбек Джахонгирович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.Усманов Рахманбек родился в 1960 году в Ташкенте. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт.За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по 2018 годы возглавлял столичный хокимият.В октябре 2018-го Рахманбек стал хокимом Юнусабадского района, а в январе 2021 года он занял пост заместителя министра транспорта.На должности начальника УП "Ташкентский метрополитен" он сменил Худойкулова Ойбека, возглавлявшего данное учреждение с октября 2016 года.
https://uz.sputniknews.ru/20190919/Kabmin-reshil-kto-vozmestit-ubytki-Toshshakhartranskhizmat-i-metropolitena-12452011.html
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ташкентский метрополитен, назначение, ташкент

Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен

19:02 12.06.2021
2279
© Пресс-служба МинтрасаРахманбек Усманов стал начальником метрополитена Ташкента.
Рахманбек Усманов стал начальником метрополитена Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2021
© Пресс-служба Минтраса
Пост занял Усманов Рахманбек Джахонгирович. За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по 2018 годы был главой столичного хокимията.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Заместителем председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" - начальником УП "Ташкентский метрополитен" назначен Усманов Рахманбек Джахонгирович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Усманов Рахманбек родился в 1960 году в Ташкенте. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт.
За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по 2018 годы возглавлял столичный хокимият.
Ташкентский метрополитен - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2019
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19 сентября 2019, 11:55
228
В октябре 2018-го Рахманбек стал хокимом Юнусабадского района, а в январе 2021 года он занял пост заместителя министра транспорта.
На должности начальника УП "Ташкентский метрополитен" он сменил Худойкулова Ойбека, возглавлявшего данное учреждение с октября 2016 года.
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