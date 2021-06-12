https://uz.sputniknews.ru/20210612/eks-xokim-tashkenta-vozglavit-stolichnyy-metropoliten-19222747.html

Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен

Экс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен

Пост занял Усманов Рахманбек Джахонгирович. За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T19:02+0500

2021-06-12T19:02+0500

2021-06-12T19:02+0500

общество

ташкентский метрополитен

назначение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Заместителем председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" - начальником УП "Ташкентский метрополитен" назначен Усманов Рахманбек Джахонгирович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.Усманов Рахманбек родился в 1960 году в Ташкенте. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт.За свою профессиональную карьеру он успел поработать на различных ответственных должностях, в том числе с 2011 по 2018 годы возглавлял столичный хокимият.В октябре 2018-го Рахманбек стал хокимом Юнусабадского района, а в январе 2021 года он занял пост заместителя министра транспорта.На должности начальника УП "Ташкентский метрополитен" он сменил Худойкулова Ойбека, возглавлявшего данное учреждение с октября 2016 года.

https://uz.sputniknews.ru/20190919/Kabmin-reshil-kto-vozmestit-ubytki-Toshshakhartranskhizmat-i-metropolitena-12452011.html

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ташкентский метрополитен, назначение, ташкент