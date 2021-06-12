https://uz.sputniknews.ru/20210612/ministry-turizma-tyurkskogo-soveta-provedut-vi-zasedanie-v-kokande--19219088.html

Министры туризма Тюркского совета проведут VI заседание в Коканде

Министры туризма Тюркского совета проведут VI заседание в Коканде

Зарубежные участники ознакомятся с перспективными туристическими проектами, ресурсами для организации паломнического туризма в республике, ремесленничеством и... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T11:40+0500

2021-06-12T11:40+0500

2021-06-12T11:40+0500

туризм

тюркский совет

паломничество

заседание

коканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Коканде состоится VI заседание министров по вопросам туризма Тюркского совета. Проведение мероприятия запланировано на 23-24 июня, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана."В ходе заседания намечается обсуждение таких важных вопросов как восстановление сферы туризма после пандемии, реализация проекта "Паломнический туризм", а также восстановление международных авиарейсов между крупными городами стран членов", - информируется в релизе. Также зарубежные участники ознакомятся с перспективными туристическими проектами, ресурсами для организации паломнического туризма в республике, ремесленничеством, экотуризмом и гастрономическим потенциалом Ферганской области.Отмечается, что заседание в Коканде станет первым мероприятием на уровне министров после вступления Узбекистана в членство Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

https://uz.sputniknews.ru/20180502/UzbekistanpTurciya-palomnichestvo-8099276.html

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