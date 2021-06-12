https://uz.sputniknews.ru/20210612/ministry-turizma-tyurkskogo-soveta-provedut-vi-zasedanie-v-kokande--19219088.html
Министры туризма Тюркского совета проведут VI заседание в Коканде
Министры туризма Тюркского совета проведут VI заседание в Коканде
Зарубежные участники ознакомятся с перспективными туристическими проектами, ресурсами для организации паломнического туризма в республике, ремесленничеством и... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T11:40+0500
2021-06-12T11:40+0500
2021-06-12T11:40+0500
туризм
тюркский совет
паломничество
заседание
коканд
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/580/32/5803286_242:0:2758:1415_1920x0_80_0_0_343a27caae9a70d3ce96db635f706ec8.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Коканде состоится VI заседание министров по вопросам туризма Тюркского совета. Проведение мероприятия запланировано на 23-24 июня, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана."В ходе заседания намечается обсуждение таких важных вопросов как восстановление сферы туризма после пандемии, реализация проекта "Паломнический туризм", а также восстановление международных авиарейсов между крупными городами стран членов", - информируется в релизе. Также зарубежные участники ознакомятся с перспективными туристическими проектами, ресурсами для организации паломнического туризма в республике, ремесленничеством, экотуризмом и гастрономическим потенциалом Ферганской области.Отмечается, что заседание в Коканде станет первым мероприятием на уровне министров после вступления Узбекистана в членство Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
https://uz.sputniknews.ru/20180502/UzbekistanpTurciya-palomnichestvo-8099276.html
коканд
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/580/32/5803286_556:0:2443:1415_1920x0_80_0_0_5b3dc00b921804ba73728d72cde20ecd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тюркский совет, паломничество, заседание, коканд, узбекистан
Министры туризма Тюркского совета проведут VI заседание в Коканде
Зарубежные участники ознакомятся с перспективными туристическими проектами, ресурсами для организации паломнического туризма в республике, ремесленничеством и экотуризмом.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В Коканде состоится VI заседание министров по вопросам туризма Тюркского совета. Проведение мероприятия запланировано на 23-24 июня, сообщает
пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.
"В ходе заседания намечается обсуждение таких важных вопросов как восстановление сферы туризма после пандемии, реализация проекта "Паломнический туризм", а также восстановление международных авиарейсов между крупными городами стран членов", - информируется в релизе.
Также зарубежные участники ознакомятся с перспективными туристическими проектами, ресурсами для организации паломнического туризма в республике, ремесленничеством, экотуризмом и гастрономическим потенциалом Ферганской области.
Отмечается, что заседание в Коканде станет первым мероприятием на уровне министров после вступления Узбекистана в членство Совета сотрудничества тюркоязычных государств.