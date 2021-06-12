https://uz.sputniknews.ru/20210612/moguchie-gory-xvoynye-lesa-zerkalnye-ozera-magiya-dikoy-prirody-vostochnogo--kazaxstana-19220505.html

Могучие горы, хвойные леса, зеркальные озера: магия дикой природы Восточного Казахстана

Могучие горы, хвойные леса, зеркальные озера: магия дикой природы Восточного Казахстана

Туристы со всего мира обожают навещать казахстанский райский уголок, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой окружающей среды. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

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Природа Восточного Казахстана завораживает взор невероятно красивыми пейзажами.Могучие горы, хвойные леса, зеркальная гладь озер, звонкие ручейки и лечебные источники - здесь каждый уставший путник на некоторое время забудет о городской суете и обретет душевную гармонию. Смотрите в нашем видео, чем уникальна дикая природа Восточного Казахстана и почему сюда так любят приезжать туристы из разных стран мира!

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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