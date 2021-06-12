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Могучие горы, хвойные леса, зеркальные озера: магия дикой природы Восточного Казахстана
Могучие горы, хвойные леса, зеркальные озера: магия дикой природы Восточного Казахстана
Туристы со всего мира обожают навещать казахстанский райский уголок, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой окружающей среды. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T15:15+0500
2021-06-12T15:15+0500
2021-06-12T15:37+0500
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Природа Восточного Казахстана завораживает взор невероятно красивыми пейзажами.Могучие горы, хвойные леса, зеркальная гладь озер, звонкие ручейки и лечебные источники - здесь каждый уставший путник на некоторое время забудет о городской суете и обретет душевную гармонию. Смотрите в нашем видео, чем уникальна дикая природа Восточного Казахстана и почему сюда так любят приезжать туристы из разных стран мира!
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Могучие горы, хвойные леса, зеркальные озера: магия дикой природы Восточного Казахстана
15:15 12.06.2021 (обновлено: 15:37 12.06.2021)
Туристы со всего мира обожают навещать казахстанский райский уголок, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой окружающей среды.
Природа Восточного Казахстана завораживает взор невероятно красивыми пейзажами.
Могучие горы, хвойные леса, зеркальная гладь озер, звонкие ручейки и лечебные источники - здесь каждый уставший путник на некоторое время забудет о городской суете и обретет душевную гармонию.
Смотрите в нашем видео, чем уникальна дикая природа Восточного Казахстана и почему сюда так любят приезжать туристы из разных стран мира!