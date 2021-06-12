https://uz.sputniknews.ru/20210612/oleg-malginov-pozdravil-grajdan-s-dnem-rossii-19222917.html
Олег Мальгинов поздравил граждан с Днем России
Олег Мальгинов поздравил граждан с Днем России
По словам дипломата, несмотря на пандемию коронавируса, Россия и Узбекистан максимально расширяют и развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T19:58+0500
2021-06-12T19:58+0500
2021-06-12T21:20+0500
россия
олег мальгинов
день россии
посольство россии в узбекистане
посол
поздравление
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил всех граждан, в том числе соотечественников, проживающих на территории республики, с Днем России. Об этом Sputlik Узбекистан сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.Согласно информации дипломата, несмотря на пандемию коронавируса, Россия и Узбекистан сегодня максимально расширяют и развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по всем направлениям - от политики и экономики, до энергетики, образования и науки. В подтверждение своих слов Посол России отметил, что на днях в Челябинске успешно прошел двусторонний форум "Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества". К тому же 16-17 июня республику посетит глава Татарстана Рустам Минниханов для участия в бизнес-форуме "Татарстан-Узбекистан". Кроме того, в этом году в рамках официального визите главы государства Шавката Мирзиёева в Россию состоится Второй форум межрегионального сотрудничества, который придаст свежий импульс прямым контактам регионов двух стран. В заключительной части своего поздравительного обращения, Мальгинов пожелал благополучия и процветания России и Узбекистану.
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олег мальгинов, день россии, посольство россии в узбекистане, посол, поздравление
Олег Мальгинов поздравил граждан с Днем России
19:58 12.06.2021 (обновлено: 21:20 12.06.2021)
По словам дипломата, несмотря на пандемию коронавируса, Россия и Узбекистан максимально расширяют и развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по всем направлениям.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил всех граждан, в том числе соотечественников, проживающих на территории республики, с Днем России. Об этом Sputlik Узбекистан сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
Я искренне рад отмечать сегодняшний праздник на гостеприимной узбекской земле. Уверен, что его разделят с нами тысячи находящихся здесь по долгу службы и проживающих российских граждан, миллионная диаспора наших соотечественников и просто многочисленные друзья России.
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
Согласно информации дипломата, несмотря на пандемию коронавируса, Россия и Узбекистан сегодня максимально расширяют и развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по всем направлениям - от политики и экономики, до энергетики, образования и науки.
Россия и Узбекистан подписали на полях завершившегося на днях Петербургского международного экономического форума солидный пакет российско-узбекистанских соглашений, направленных на развитие энергетического сектора, химической промышленности, улучшение транспортной инфраструктуры республики.
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
В подтверждение своих слов Посол России отметил, что на днях в Челябинске успешно прошел двусторонний форум "Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества". К тому же 16-17 июня республику посетит глава Татарстана Рустам Минниханов для участия в бизнес-форуме "Татарстан-Узбекистан".
Кроме того, в этом году в рамках официального визите главы государства Шавката Мирзиёева в Россию состоится Второй форум межрегионального сотрудничества, который придаст свежий импульс прямым контактам регионов двух стран.
В заключительной части своего поздравительного обращения, Мальгинов пожелал благополучия и процветания России и Узбекистану.