https://uz.sputniknews.ru/20210612/oleg-malginov-pozdravil-grajdan-s-dnem-rossii-19222917.html

Олег Мальгинов поздравил граждан с Днем России

Олег Мальгинов поздравил граждан с Днем России

По словам дипломата, несмотря на пандемию коронавируса, Россия и Узбекистан максимально расширяют и развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T19:58+0500

2021-06-12T19:58+0500

2021-06-12T21:20+0500

россия

олег мальгинов

день россии

посольство россии в узбекистане

посол

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0a/18657679_0:252:3092:1991_1920x0_80_0_0_f2f6122674b4ad6a764af12650646ba7.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил всех граждан, в том числе соотечественников, проживающих на территории республики, с Днем России. Об этом Sputlik Узбекистан сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.Согласно информации дипломата, несмотря на пандемию коронавируса, Россия и Узбекистан сегодня максимально расширяют и развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по всем направлениям - от политики и экономики, до энергетики, образования и науки. В подтверждение своих слов Посол России отметил, что на днях в Челябинске успешно прошел двусторонний форум "Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества". К тому же 16-17 июня республику посетит глава Татарстана Рустам Минниханов для участия в бизнес-форуме "Татарстан-Узбекистан". Кроме того, в этом году в рамках официального визите главы государства Шавката Мирзиёева в Россию состоится Второй форум межрегионального сотрудничества, который придаст свежий импульс прямым контактам регионов двух стран. В заключительной части своего поздравительного обращения, Мальгинов пожелал благополучия и процветания России и Узбекистану.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

олег мальгинов, день россии, посольство россии в узбекистане, посол, поздравление