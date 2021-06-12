https://uz.sputniknews.ru/20210612/v-chimgane-startoval-ekoturisticheskiy-festival-19220128.html

В Чимгане проходит экотуристический фестиваль

В Чимгане проходит экотуристический фестиваль

В рамках мероприятия состоится кубок "Чимганское эхо" по спортивному ориентированию на местности, а также скалолазанию и скайранингу (забегу) на вершину... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T14:12+0500

2021-06-12T14:12+0500

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туризм

фестиваль

чимган

горы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Чимгане проходит 43-й экотуристический фестиваль “Чимганское-ЭХО-2021”, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.В рамках программы мероприятия запланировано проведение творческого конкурса авторской песни. Помимо этого, состоится кубок "Чимганское эхо" по спортивному ориентированию на местности, а также скалолазанию и скайранингу (забегу) на вершину Большого Чимгана и скалолазанию. К тому же гости фестиваля примут участие в экологической акции "Мы – за чистый Чимган". Отмечается, что благотворительное мероприятие организовано в соответствии с указами президента и согласно календарному плану общественно-спортивных мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20170506/Festival-Chimgan-5347198.html

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фестиваль, чимган, горы, узбекистан