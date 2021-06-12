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https://uz.sputniknews.ru/20210612/v-chimgane-startoval-ekoturisticheskiy-festival-19220128.html
В Чимгане проходит экотуристический фестиваль
В Чимгане проходит экотуристический фестиваль
В рамках мероприятия состоится кубок "Чимганское эхо" по спортивному ориентированию на местности, а также скалолазанию и скайранингу (забегу) на вершину... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T14:12+0500
2021-06-12T16:25+0500
туризм
фестиваль
чимган
горы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Чимгане проходит 43-й экотуристический фестиваль “Чимганское-ЭХО-2021”, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.В рамках программы мероприятия запланировано проведение творческого конкурса авторской песни. Помимо этого, состоится кубок "Чимганское эхо" по спортивному ориентированию на местности, а также скалолазанию и скайранингу (забегу) на вершину Большого Чимгана и скалолазанию. К тому же гости фестиваля примут участие в экологической акции "Мы – за чистый Чимган". Отмечается, что благотворительное мероприятие организовано в соответствии с указами президента и согласно календарному плану общественно-спортивных мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20170506/Festival-Chimgan-5347198.html
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фестиваль, чимган, горы, узбекистан

В Чимгане проходит экотуристический фестиваль

14:12 12.06.2021 (обновлено: 16:25 12.06.2021)
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© Nuz.uzДорога Ташкент-Чирчик-Чимган капитально отремонтирована
Дорога Ташкент-Чирчик-Чимган капитально отремонтирована - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2021
© Nuz.uz
В рамках мероприятия состоится кубок "Чимганское эхо" по спортивному ориентированию на местности, а также скалолазанию и скайранингу (забегу) на вершину Большого Чимгана.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Чимгане проходит 43-й экотуристический фестиваль “Чимганское-ЭХО-2021”, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.
В рамках программы мероприятия запланировано проведение творческого конкурса авторской песни.
Юбилейный фестиваль бардовской песни «Чимганское эхо» пройдет в июне - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2017
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Юбилейный фестиваль бардовской песни "Чимганское эхо" пройдет в июне
6 мая 2017, 12:48
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Помимо этого, состоится кубок "Чимганское эхо" по спортивному ориентированию на местности, а также скалолазанию и скайранингу (забегу) на вершину Большого Чимгана и скалолазанию. К тому же гости фестиваля примут участие в экологической акции "Мы – за чистый Чимган".
Отмечается, что благотворительное мероприятие организовано в соответствии с указами президента и согласно календарному плану общественно-спортивных мероприятий.
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