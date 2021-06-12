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https://uz.sputniknews.ru/20210612/vladimir-putin-pozdravil-grajdan-s-dnem-rossii-19220745.html
Владимир Путин поздравил граждан с Днем России
Владимир Путин поздравил граждан с Днем России
Лидер РФ подчеркнул, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T15:37+0500
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россия
день россии
праздник
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России, передает РИА Новости.Торжественные слова прозвучали в рамках проходящей в Кремле церемонии вручения госпремий и награждения героев труда.Лидер России подчеркнул, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". По словам Владимира Путина, богатейшее наследие страны создавалось многими поколениями предков, чьи "трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед".
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день россии, праздник, владимир путин

Владимир Путин поздравил граждан с Днем России

15:37 12.06.2021
1578
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
/
Перейти в фотобанк
Лидер РФ подчеркнул, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений".
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России, передает РИА Новости.
Торжественные слова прозвучали в рамках проходящей в Кремле церемонии вручения госпремий и награждения героев труда.

Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России.

Президент РФ В. Путин встретился с директором ФСВТС России Д. Шугаевым - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Лидер России подчеркнул, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений".
По словам Владимира Путина, богатейшее наследие страны создавалось многими поколениями предков, чьи "трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед".
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