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Озодбек Назарбеков "взорвал" соцсети песней о дружбе народов — вирусное видео
Озодбек Назарбеков "взорвал" соцсети песней о дружбе народов — вирусное видео
Новая музыкальная композиция популярного узбекского исполнителя очень понравилась президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и лидеру Таджикистана Эмомали... 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T16:24+0500
2021-06-13T16:24+0500
2021-06-13T16:24+0500
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Народный артист Узбекистана и министр культуры республики Озодбек Назарбеков выступил на торжественном концерте "Вечер дружбы".Новая музыкальная композиция популярного узбекского исполнителя очень понравилась президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону, которые присутствовали на мероприятии.В песне главы Минкультуры прозвучали слова о дружбе между народами Таджикистана и Узбекистана. Зрители не усидели на местах и стали танцевать в такт зажигательным ритмам. Напомним, масштабный концерт "Вечер дружбы" прошел в душанбинском комплексе "Кохи Борбад" 10 июня.Смотрите одно из самых вирусных видео в региональном сегменте.
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видео, мультимедиа
Озодбек Назарбеков "взорвал" соцсети песней о дружбе народов — вирусное видео
Новая музыкальная композиция популярного узбекского исполнителя очень понравилась президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону.
Народный артист Узбекистана и министр культуры республики Озодбек Назарбеков выступил на торжественном концерте "Вечер дружбы".
Новая музыкальная композиция популярного узбекского исполнителя очень понравилась президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону, которые присутствовали на мероприятии.
В песне главы Минкультуры прозвучали слова о дружбе между народами Таджикистана и Узбекистана. Зрители не усидели на местах и стали танцевать в такт зажигательным ритмам.
Напомним, масштабный концерт "Вечер дружбы" прошел в душанбинском комплексе "Кохи Борбад" 10 июня.
Смотрите одно из самых вирусных видео в региональном сегменте.