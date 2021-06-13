https://uz.sputniknews.ru/20210613/germaniya-namerena-oshtrafovattelegram-na-55-millionov--19224960.html

Германия намерена оштрафоватьTelegram на €55 миллионов

Германия намерена оштрафоватьTelegram на €55 миллионов

Мессенджер обязывают быть доступным для властей и активно передавать пользовательские данные следователям. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T11:02+0500

2021-06-13T11:02+0500

2021-06-13T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Федеральное министерство юстиции ФРГ потребовало, чтобы Telegram "подчинялся закону", передает издание Spiegel. В частности, мессенджер обязывают быть доступным для властей. Кроме того, платформа должна незамедлительно удалять криминальный контент, а также активно передавать пользовательские данные следователям. В настоящее время Федеральное управление юстиции ФРГ приступило к двум судебных разбирательстваv по делу о наложении штрафа на Telegram. Основной причиной для привлечения к ответственности стало то, что компания не назначила контактное лицо для общения с властями и не предложило предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на преступный контент в Германии. Отмечается, что размер штрафов может достигнуть 55 миллионов евро.

https://uz.sputniknews.ru/20200619/Pavel-Durov-prokommentiroval-razblokirovku-Telegram-v-Rossii-14368980.html

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telegram, контент, мессенджер, штраф, германия