https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-buxare-sostoyalsya-otkrytyy-dialog-pervogo-zamministra-turizma-i-sporta-s-molodejyu-19228175.html

В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью

В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью

В рамках мероприятия Улугбек Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы. Наиболее активным участникам... 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T17:48+0500

2021-06-13T17:48+0500

2021-06-13T17:48+0500

общество

прямой диалог

молодежь

бухара

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В медицинском колледже села Афшона Пешкунского района Бухарской области состоялся открытый диалог первого заместителя министра туризма и спорта Улугбека Агзамова с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления туризма и спорта.Встречи руководителей министерств и ведомств с молодыми людьми создаются для укрепления позитивного отношения к государственной молодежной политике, отмечают в ведомстве.В рамках мероприятия Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы.Отмечается, что наиболее активным участникам диалога местная администрация вручила памятные подарки.В завершение встречи первый замминистра также посетил районную государственную специализированную школу-интернат по олимпийским и национальным видам спорта.

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прямой диалог, молодежь, бухара