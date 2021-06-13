Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-buxare-sostoyalsya-otkrytyy-dialog-pervogo-zamministra-turizma-i-sporta-s-molodejyu-19228175.html
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В рамках мероприятия Улугбек Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы. Наиболее активным участникам... 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T17:48+0500
2021-06-13T17:48+0500
общество
прямой диалог
молодежь
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0d/19228090_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_800a135d3a8f584f6b42e033ef22bd10.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В медицинском колледже села Афшона Пешкунского района Бухарской области состоялся открытый диалог первого заместителя министра туризма и спорта Улугбека Агзамова с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления туризма и спорта.Встречи руководителей министерств и ведомств с молодыми людьми создаются для укрепления позитивного отношения к государственной молодежной политике, отмечают в ведомстве.В рамках мероприятия Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы.Отмечается, что наиболее активным участникам диалога местная администрация вручила памятные подарки.В завершение встречи первый замминистра также посетил районную государственную специализированную школу-интернат по олимпийским и национальным видам спорта.
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0d/19228090_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41075b4295fc9c5730fa8dc4e57890ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прямой диалог, молодежь, бухара

В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью

17:48 13.06.2021
1176
© Пресс-служба областного управления туризма и спортаВ Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2021
© Пресс-служба областного управления туризма и спорта
В рамках мероприятия Улугбек Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы. Наиболее активным участникам вручили памятные подарки.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В медицинском колледже села Афшона Пешкунского района Бухарской области состоялся открытый диалог первого заместителя министра туризма и спорта Улугбека Агзамова с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления туризма и спорта.
© Пресс-служба областного управления туризма и спортаВ Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2021
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
© Пресс-служба областного управления туризма и спорта
Встречи руководителей министерств и ведомств с молодыми людьми создаются для укрепления позитивного отношения к государственной молодежной политике, отмечают в ведомстве.
В рамках мероприятия Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы.
© Пресс-служба областного управления туризма и спортаВ Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2021
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
© Пресс-служба областного управления туризма и спорта
Отмечается, что наиболее активным участникам диалога местная администрация вручила памятные подарки.
В завершение встречи первый замминистра также посетил районную государственную специализированную школу-интернат по олимпийским и национальным видам спорта.
200001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:13Украина решила уничтожить "Газпром" 20-миллиардными претензиями
18:58В Московской области разыграют трехкомнатную квартиру для вакцинированных граждан
18:25Заседание комиссии России и Узбекистана на уровне премьеров пройдет 22 июня — Мальгинов
17:48В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
17:14В Узбекистане количество семейных детсадов увеличат до 20 тысяч
16:24Озодбек Назарбеков "взорвал" соцсети песней о дружбе народов — вирусное видео
15:30Выпускников лицея при ТГЮУ начнут зачислять в университет по результатам собеседования
14:01Хаджа не будет: Саудовская Аравия не сможет принять паломников из-за рубежа в 2021 году
12:48В Узбекистане стартует Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021
12:08Греция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли
11:39Индия запустит в Узбекистане онлайн-платформу телемедицины
11:02Германия намерена оштрафоватьTelegram на €55 миллионов
10:31В мировом рейтинге "Женщины в политике" Узбекистан занял 45-е место
ВчераОлег Мальгинов поздравил граждан с Днем России
ВчераЭкс-хоким Ташкента возглавит столичный метрополитен
ВчераПраздник будущего: за что когда-нибудь поблагодарят Ельцина
ВчераВ Москве продлили нерабочие дни из-за пандемии коронавируса
ВчераЧистая победа: Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео
ВчераОнлайн-академия для российских туроператоров стартует в Узбекистане
ВчераВладимир Путин поздравил граждан с Днем России