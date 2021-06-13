Общество
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
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© Пресс-служба областного управления туризма и спортаВ Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В рамках мероприятия Улугбек Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы. Наиболее активным участникам вручили памятные подарки.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В медицинском колледже села Афшона Пешкунского района Бухарской области состоялся открытый диалог первого заместителя министра туризма и спорта Улугбека Агзамова с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления туризма и спорта.
© Пресс-служба областного управления туризма и спортаВ Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
Встречи руководителей министерств и ведомств с молодыми людьми создаются для укрепления позитивного отношения к государственной молодежной политике, отмечают в ведомстве.
В рамках мероприятия Агзамов призвал молодую аудиторию активно высказывать свои предложения и обсуждать текущие проблемы.
© Пресс-служба областного управления туризма и спортаВ Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
В Бухаре состоялся открытый диалог первого замминистра туризма и спорта с молодежью
Отмечается, что наиболее активным участникам диалога местная администрация вручила памятные подарки.
В завершение встречи первый замминистра также посетил районную государственную специализированную школу-интернат по олимпийским и национальным видам спорта.