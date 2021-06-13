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Хаджа не будет: Саудовская Аравия не сможет принять паломников из-за рубежа в 2021 году
Хаджа не будет: Саудовская Аравия не сможет принять паломников из-за рубежа в 2021 году
Святые места разрешат посетить местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет без хронических заболеваний, которые ранее получили прививку от COVID. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T14:01+0500
2021-06-13T14:07+0500
в мире
мекка
паломничество
хадж
саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Хадж в этом году организуют только для граждан Саудовской Аравии, а также иностранцев, проживающих на территории страны. Об этом сообщает Управление мусульман Узбекистана. Такое решение правительство Королевства приняло для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно официальной информации, в 2021-м Саудовская Аравия будет закрыта для въезда паломников из-за рубежа. По оценкам местных властей, совершить хадж в Мекку смогут максимум 60 тысяч человек. В частности, святые места разрешат посетить мусульманам в возрасте от 18 до 65 лет без хронических заболеваний, которые ранее получили прививку от COVID.Известно, что паломничество пройдет в период с 17 по 22 июля. Летом 2020-го из-за пандемии коронавируса иностранные граждане также не смогли приехать в Мекку. Однако осенью того же года власти Саудовской Аравии дали разрешение на совершение малого хаджа для иностранцев c 1 ноября. Соответствующий документ был одобрен по согласованию с органами здравоохранения страны.
https://uz.sputniknews.ru/20200623/Abbyasov-ob-otmene-khadzha-v-Saudovskoy-Aravii-glavnoe--proyavit-terpenie-14399414.html
https://uz.sputniknews.ru/20200420/Muftiy-ob-otmene-khadzha-vazhnee-ne-sama-poezdka-a-to-kakoy-ty-chelovek-13964761.html
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мекка, паломничество, хадж, саудовская аравия

Хаджа не будет: Саудовская Аравия не сможет принять паломников из-за рубежа в 2021 году

14:01 13.06.2021 (обновлено: 14:07 13.06.2021)
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© AP Photo / STRСотни мусульманских паломников окружают Каабу
Сотни мусульманских паломников окружают Каабу - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / STR
Святые места разрешат посетить местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет без хронических заболеваний, которые ранее получили прививку от COVID.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Хадж в этом году организуют только для граждан Саудовской Аравии, а также иностранцев, проживающих на территории страны. Об этом сообщает Управление мусульман Узбекистана.
Такое решение правительство Королевства приняло для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.
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Согласно официальной информации, в 2021-м Саудовская Аравия будет закрыта для въезда паломников из-за рубежа. По оценкам местных властей, совершить хадж в Мекку смогут максимум 60 тысяч человек. В частности, святые места разрешат посетить мусульманам в возрасте от 18 до 65 лет без хронических заболеваний, которые ранее получили прививку от COVID.
Известно, что паломничество пройдет в период с 17 по 22 июля.
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Летом 2020-го из-за пандемии коронавируса иностранные граждане также не смогли приехать в Мекку. Однако осенью того же года власти Саудовской Аравии дали разрешение на совершение малого хаджа для иностранцев c 1 ноября. Соответствующий документ был одобрен по согласованию с органами здравоохранения страны.
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