https://uz.sputniknews.ru/20210614/novye-banknoty-stali-dostupny-segodnya-na-chto-eto-povliyaet-19234921.html

Новые банкноты стали доступны сегодня: на что это повлияет

Новые банкноты стали доступны сегодня: на что это повлияет

Новые банкноты большего номинала выпускаются не в дополнение, а вместо других банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, это не повлияет на уровень... 14.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-14T19:54+0500

2021-06-14T19:54+0500

2021-06-14T19:54+0500

экономика

купюра

центральный банк республики узбекистан

деньги

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. С сегодняшнего дня в Узбекистане выпущены в обращение новые банкноты достоинством 2 000 и 20 000 сумов. На вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан ответил директор департамента Центрального банка Акмал Назаров.- Почему данные купюры решено было выпустить в оборот именно сейчас?- Основная цель выпуска этих банкнот - создание для населения удобства при расчетах. Согласно действующей мировой практике и денежной теории, между банкнотами наличных денег достоинства 1 и 5 должны быть банкноты достоинством 2, а между 10 и 50 – достоинством 20, аналогично - между 100 и 500 обычно выпускается купюра в 200. Это удобно для наличных расчетов.Что касается срока, то в первую очередь, напомним, что в марте 2017 года Центробанк выпустил банкноты номиналом 10 000 сумов, а в августе - 50 000 сумов. Это было связано с либерализацией денежного обращения в экономике и ростом денежных оборотов через банки при оплате наличными, их перевозке и хранении. Потребность в банкнотах большего номинала привела к выпуску в феврале 2019 года банкнот достоинством в 100 000 сумов для облегчения обработки, сортировки и упаковки наличных денег.Таким образом, либерализация экономики в короткие сроки привела к увеличению спроса на наличные деньги. Для его удовлетворения был выпущен номинал большего размера, и пропущены банкноты промежуточного достоинства.Во-вторых, в рамках мер, принятых ЦБ для оптимизации номинального ряда наличных денег:В качестве продолжения этих мер в настоящее время осуществляется пополнение номинальной номенклатуры банкнот за счет выпуска банкнот номиналом 2 000 сумов и 20 000 сумов.- Повлияет ли выпуск банкнот в 2000 и 20 000 сумов на инфляцию?- Выпуск новых банкнот не повлияет на стоимость национальной валюты, денежную массу или инфляцию. При этом выпуск новой банкноты не следует рассматривать как выпуск дополнительных денежных средств.Эти банкноты, выпущенные для удобства населения при оплате наличными, будут выпущены вместо других банкнот, находящихся в обращении. То есть не будет изменения объема наличных денег в обращении и массы денег в экономике.Поскольку денежная масса в экономике не изменяется, это не повлияет на уровень инфляции и обменный курс сума. В то же время, с ростом деловой активности и экономическим ростом, спрос на денежную массу, в частности на наличные деньги, будет расти, и в обращение будут выпускаться дополнительные средства.Банкноты нового достоинства выпускаются вместе с банкнотами другого достоинства на фоне поэтапного увеличения спроса на деньги, который естественным образом формируется в экономике.Следует отметить, что денежно-кредитная политика ЦБ реализуется в режиме инфляционного таргетирования, при котором основной упор делается на снижение инфляции в экономике, обеспечение стабильности цен и достижение макроэкономической стабильности.

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купюра, центральный банк республики узбекистан, деньги