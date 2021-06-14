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Потерял сознание и очнулся: что случилось с президентом Замбии на военном параде
Потерял сознание и очнулся: что случилось с президентом Замбии на военном параде
Действующий президент страны внезапно потерял сознание на военном параде, а экс-глава государства госпитализирован - что происходит в Замбии. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T19:08+0500
2021-06-14T19:08+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Zambia Watchdog, которое в свою очередь апеллирует к информации из офиса главы государства.В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. "Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение… Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", - говорится в заявлении.Еще одна тревожная новость пришла уже на следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу. Стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.По данным издания Zambia News 365, 97-летний Каунда, которого называют основателем национальной государственности, проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. О причинах госпитализации не сообщается.
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президент, африка

Потерял сознание и очнулся: что случилось с президентом Замбии на военном параде

19:08 14.06.2021
2539
© СС0 / Unsplash / insung yoonКапельница, иллюстративное фото
Капельница, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2021
© СС0 / Unsplash / insung yoon
Действующий президент страны внезапно потерял сознание на военном параде, а экс-глава государства госпитализирован - что происходит в Замбии.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Zambia Watchdog, которое в свою очередь апеллирует к информации из офиса главы государства.
В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны.
"Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение… Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", - говорится в заявлении.
Еще одна тревожная новость пришла уже на следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу. Стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.
По данным издания Zambia News 365, 97-летний Каунда, которого называют основателем национальной государственности, проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. О причинах госпитализации не сообщается.
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