https://uz.sputniknews.ru/20210614/v-syrdarinskom-xokimiyate-obyasnilis-za-restorannye-posidelki-s-tantsovschitsami-19229908.html

В Сырдарьинском хокимияте объяснились за ресторанные посиделки с танцовщицами

В Сырдарьинском хокимияте объяснились за ресторанные посиделки с танцовщицами

В пресс-службе заметили, что чиновники были недовольны непрошеным появлением раскрепощенных красоток. Для того, чтобы девушки покинули зал, им дали деньги... 14.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-14T10:51+0500

2021-06-14T10:51+0500

2021-06-14T10:51+0500

общество

хокимият

ресторан

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В сети распространились кадры, на которых видно, как высокопоставленные работники хокимията Сырдарьинской области отдыхают в ресторане в окружении раскрепощенных танцовщиц. В местной администрации прокомментировали распространившееся видео. Оказалось, что кадры были сняты в октябре прошлого года в ресторане "Евро Азия" в Сырдарьинском районе области. За столом сидели заместитель хокима района (в то время помощник хокима района), начальник управления благоустройства района, главный специалист - государственный инспектор Инспекции по надзору в сфере экологии и охраны окружающей среды Сырдарьинского района, руководитель ГУП "Сувокова" и руководители унитарного предприятия по эксплуатации дорог Сырдарьинского района.Госслужащие сидели в отдельной кабинке. Внезапно туда вошли танцовщицы шоу-балета, которые работали в ресторане. В пресс-службе заметили, что чиновники были недовольны непрошеным появлением раскрепощенных красоток. Для того, чтобы девушки покинули зал, им дали деньги. Однако они не спешили уходить.В хокимияте заявили, что была проведена разъяснительная работа с руководством ресторана, а должностным лицам напомнили, что они должны подавать пример в качестве государственных служащих, соблюдая правила поведения в обществе.Кроме того решено, что в дальнейшем за такие проступки будут строго наказывать чиновников и возможно даже увольнять.

https://uz.sputniknews.ru/20201125/V-dvukh-rayonakh-Syrdarinskoy-oblasti-smenilis-khokimy-15477654.html

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хокимият, ресторан, сырдарьинская область