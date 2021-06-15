https://uz.sputniknews.ru/20210615/19238947.html

Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле

Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле

Уже совсем скоро — в среду — на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоится историческая (так ее окрестили многие) встреча: там проведут саммит президенты России и США... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T14:07+0500

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* Кантоны — крупнейшие государственно-территориальные единицы Швейцарии. Всего их 26

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мультимедиа , джо байден, владимир путин, сша, фото