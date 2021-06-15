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Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле
Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле
Уже совсем скоро — в среду — на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоится историческая (так ее окрестили многие) встреча: там проведут саммит президенты России и США... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
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* Кантоны — крупнейшие государственно-территориальные единицы Швейцарии. Всего их 26
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мультимедиа , джо байден, владимир путин, сша, фото

Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле

14:07 15.06.2021 (обновлено: 14:31 15.06.2021)
736
Уже совсем скоро — в среду — на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоится историческая (так ее окрестили многие) встреча: там проведут саммит президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Пока весь мир в ожидании, предлагаем "прогуляться" по поместью.
© AP Photo / Markus Schreiber

Старинная вилла "Ла Гранж" и примыкающий к ней одноименный парк — памятники истории Швейцарии.

Старинная вилла &quot;Ла Гранж&quot; и примыкающий к ней одноименный парк — памятники истории Швейцарии. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Markus Schreiber

Старинная вилла "Ла Гранж" и примыкающий к ней одноименный парк — памятники истории Швейцарии.

© REUTERS / Denis Balibouse

Муниципалитет Женевы поставил встречу Путина и Байдена в один ряд с состоявшимся в 1985 году советско-американским саммитом и с Женевским совещанием 1955-го с участием глав СССР, США, Великобритании и Франции. Готовятся к предстоящему событию тоже соответственно. В частности, в усадьбе была проведена генеральная уборка. Некоторые элементы посчитали нужным "обновить".

Муниципалитет Женевы поставил встречу Путина и Байдена в один ряд с состоявшимся в 1985 году советско-американским саммитом и с Женевским совещанием 1955-го с участием глав СССР, США, Великобритании и Франции. Готовятся к предстоящему событию тоже соответственно. В частности, в усадьбе была проведена генеральная уборка. Некоторые элементы посчитали нужным &quot;обновить&quot;. - Sputnik Узбекистан
2/12
© REUTERS / Denis Balibouse

Муниципалитет Женевы поставил встречу Путина и Байдена в один ряд с состоявшимся в 1985 году советско-американским саммитом и с Женевским совещанием 1955-го с участием глав СССР, США, Великобритании и Франции. Готовятся к предстоящему событию тоже соответственно. В частности, в усадьбе была проведена генеральная уборка. Некоторые элементы посчитали нужным "обновить".

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

Кантональные и городские власти в последние дни не раз извинялись перед горожанами за неудобства, причиняемые мерами безопасности. И заявили, что благодарны им "за понимание".

Кантональные и городские власти в последние дни не раз извинялись перед горожанами за неудобства, причиняемые мерами безопасности. И заявили, что благодарны им &quot;за понимание&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

Кантональные и городские власти в последние дни не раз извинялись перед горожанами за неудобства, причиняемые мерами безопасности. И заявили, что благодарны им "за понимание".

© REUTERS / Denis Balibouse

До 17 июня над городом и всей территорией Женевского кантона* запрещены полеты беспилотников.

До 17 июня над городом и всей территорией Женевского кантона* запрещены полеты беспилотников. - Sputnik Узбекистан
4/12
© REUTERS / Denis Balibouse

До 17 июня над городом и всей территорией Женевского кантона* запрещены полеты беспилотников.

© REUTERS / Denis Balibouse

Вокруг парка возвели заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО.

Вокруг парка возвели заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО. - Sputnik Узбекистан
5/12
© REUTERS / Denis Balibouse

Вокруг парка возвели заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО.

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

В день саммита с 04.00 до 00.00 будет заблокировано не только дорожное движение на ряде улиц, но и закрыт доступ для пешеходов.

В день саммита с 04.00 до 00.00 будет заблокировано не только дорожное движение на ряде улиц, но и закрыт доступ для пешеходов. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

В день саммита с 04.00 до 00.00 будет заблокировано не только дорожное движение на ряде улиц, но и закрыт доступ для пешеходов.

© REUTERS / Denis Balibouse

Шестнадцатого июня на правой стороне Женевского озера нельзя проводить массовые манифестации.

Шестнадцатого июня на правой стороне Женевского озера нельзя проводить массовые манифестации. - Sputnik Узбекистан
7/12
© REUTERS / Denis Balibouse

Шестнадцатого июня на правой стороне Женевского озера нельзя проводить массовые манифестации.

© AP Photo / Markus Schreiber

На озере запрещена навигация.

На озере запрещена навигация. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Markus Schreiber

На озере запрещена навигация.

© REUTERS / Denis Balibouse

В целом, все меры безопасности вводятся постепенно и не причиняют местным жителям сильно ощутимых неудобств.

В целом, все меры безопасности вводятся постепенно и не причиняют местным жителям сильно ощутимых неудобств. - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / Denis Balibouse

В целом, все меры безопасности вводятся постепенно и не причиняют местным жителям сильно ощутимых неудобств.

© REUTERS / Denis Balibouse

Обо всех ограничениях граждан предупреждают заранее.

Обо всех ограничениях граждан предупреждают заранее. - Sputnik Узбекистан
10/12
© REUTERS / Denis Balibouse

Обо всех ограничениях граждан предупреждают заранее.

© REUTERS / Denis Balibouse

"Заглянем" вновь внутрь виллы. На фото — убранство одной из ее комнат.

&quot;Заглянем&quot; вновь внутрь виллы. На фото — убранство одной из ее комнат. - Sputnik Узбекистан
11/12
© REUTERS / Denis Balibouse

"Заглянем" вновь внутрь виллы. На фото — убранство одной из ее комнат.

© REUTERS / Denis Balibouse

В одном из залов усадьбы расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг.

В одном из залов усадьбы расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг. - Sputnik Узбекистан
12/12
© REUTERS / Denis Balibouse

В одном из залов усадьбы расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг.

* Кантоны — крупнейшие государственно-территориальные единицы Швейцарии. Всего их 26
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