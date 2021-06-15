Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле
Старинная вилла "Ла Гранж" и примыкающий к ней одноименный парк — памятники истории Швейцарии.
Старинная вилла "Ла Гранж" и примыкающий к ней одноименный парк — памятники истории Швейцарии.
Муниципалитет Женевы поставил встречу Путина и Байдена в один ряд с состоявшимся в 1985 году советско-американским саммитом и с Женевским совещанием 1955-го с участием глав СССР, США, Великобритании и Франции. Готовятся к предстоящему событию тоже соответственно. В частности, в усадьбе была проведена генеральная уборка. Некоторые элементы посчитали нужным "обновить".
Муниципалитет Женевы поставил встречу Путина и Байдена в один ряд с состоявшимся в 1985 году советско-американским саммитом и с Женевским совещанием 1955-го с участием глав СССР, США, Великобритании и Франции. Готовятся к предстоящему событию тоже соответственно. В частности, в усадьбе была проведена генеральная уборка. Некоторые элементы посчитали нужным "обновить".
Кантональные и городские власти в последние дни не раз извинялись перед горожанами за неудобства, причиняемые мерами безопасности. И заявили, что благодарны им "за понимание".
Кантональные и городские власти в последние дни не раз извинялись перед горожанами за неудобства, причиняемые мерами безопасности. И заявили, что благодарны им "за понимание".
До 17 июня над городом и всей территорией Женевского кантона* запрещены полеты беспилотников.
До 17 июня над городом и всей территорией Женевского кантона* запрещены полеты беспилотников.
Вокруг парка возвели заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО.
В день саммита с 04.00 до 00.00 будет заблокировано не только дорожное движение на ряде улиц, но и закрыт доступ для пешеходов.
В день саммита с 04.00 до 00.00 будет заблокировано не только дорожное движение на ряде улиц, но и закрыт доступ для пешеходов.
Шестнадцатого июня на правой стороне Женевского озера нельзя проводить массовые манифестации.
Шестнадцатого июня на правой стороне Женевского озера нельзя проводить массовые манифестации.
На озере запрещена навигация.
На озере запрещена навигация.
В целом, все меры безопасности вводятся постепенно и не причиняют местным жителям сильно ощутимых неудобств.
В целом, все меры безопасности вводятся постепенно и не причиняют местным жителям сильно ощутимых неудобств.
Обо всех ограничениях граждан предупреждают заранее.
"Заглянем" вновь внутрь виллы. На фото — убранство одной из ее комнат.
В одном из залов усадьбы расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг.
В одном из залов усадьбы расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг.