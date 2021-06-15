https://uz.sputniknews.ru/20210615/krasivo-plyvut-kak-btr-80-preodolevayut-vodnye-pregrady--video-19251865.html

"Красиво плывут!": как БТР-80 преодолевают водные преграды — видео

"Красиво плывут!": как БТР-80 преодолевают водные преграды — видео

Министерство обороны РФ показало, как десантники сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси готовятся к совместному учению "Славянское братство-2021". 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T21:44+0500

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Российское оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых белорусские военные форсируют водоем на БТР-80.Видео было снято во время подготовки к учению "Славянское братство-2021", в котором примут участие представители ВС РФ, Беларуси и Сербии. Оно пройдет 16-18 июня на полигоне Раевский под Новороссийском.Бронетранспортер БТР-80 предназначен для транспортировки мотострелковых подразделений и огневой поддержки их на поле боя, ведения боя из машины. При создании этой боевой колесной плавающей машины использовался опыт эксплуатации БТР-60 и БТР-70.

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министерство обороны россии, беларусь, видео, мультимедиа