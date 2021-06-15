https://uz.sputniknews.ru/20210615/krupneyshiy-v-rf-proizvoditel-myasa-indeyki-nachal-eksport-produktsii-v-uzbekistan-19250041.html

Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан

Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан

Планируется, что ГК "Дамате" отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T19:20+0500

2021-06-15T19:20+0500

2021-06-15T19:20+0500

экономика

индейка

халяль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0f/19250298_25:0:1038:570_1920x0_80_0_0_e7fa780723e78ca7c0cda6a91769ec6f.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Группа компаний "Дамате", крупнейший в России производитель мяса индейки, начала экспорт продукции в Узбекистан на ежемесячной основе, сообщает пресс-служба ГК.В планах группы на 2021 год — расширение географии поставок халяльной продукции за счет стран дальнего зарубежья. Сейчас идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками. "Доступ к рынку Узбекистана стратегически важен для "Дамате", — заявил гендиректор компании Рашид Хайров.Группа компаний "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. Входящий в состав группы "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

индейка, халяль