https://uz.sputniknews.ru/20210615/krupneyshiy-v-rf-proizvoditel-myasa-indeyki-nachal-eksport-produktsii-v-uzbekistan-19250041.html
Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан
Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан
Планируется, что ГК "Дамате" отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T19:20+0500
2021-06-15T19:20+0500
2021-06-15T19:20+0500
экономика
индейка
халяль
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Группа компаний "Дамате", крупнейший в России производитель мяса индейки, начала экспорт продукции в Узбекистан на ежемесячной основе, сообщает пресс-служба ГК.В планах группы на 2021 год — расширение географии поставок халяльной продукции за счет стран дальнего зарубежья. Сейчас идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками. "Доступ к рынку Узбекистана стратегически важен для "Дамате", — заявил гендиректор компании Рашид Хайров.Группа компаний "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. Входящий в состав группы "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.
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индейка, халяль
Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан
Планируется, что ГК "Дамате" отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Группа компаний "Дамате", крупнейший в России производитель мяса индейки, начала экспорт продукции в Узбекистан на ежемесячной основе, сообщает
пресс-служба ГК.
"Компания уже отправила 18,5 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов под собственным экспортным брендом Salima. Согласно предварительной оценке, компания отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции общей стоимостью более 220 миллионов рублей", — говорится в публикации.
В планах группы на 2021 год — расширение географии поставок халяльной продукции за счет стран дальнего зарубежья. Сейчас идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками.
"Доступ к рынку Узбекистана стратегически важен для "Дамате", — заявил гендиректор компании Рашид Хайров.
Группа компаний "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции.
Входящий в состав группы "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.