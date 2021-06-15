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Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан
Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан
Планируется, что ГК "Дамате" отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T19:20+0500
2021-06-15T19:20+0500
экономика
индейка
халяль
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Группа компаний "Дамате", крупнейший в России производитель мяса индейки, начала экспорт продукции в Узбекистан на ежемесячной основе, сообщает пресс-служба ГК.В планах группы на 2021 год — расширение географии поставок халяльной продукции за счет стран дальнего зарубежья. Сейчас идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками. "Доступ к рынку Узбекистана стратегически важен для "Дамате", — заявил гендиректор компании Рашид Хайров.Группа компаний "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. Входящий в состав группы "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.
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индейка, халяль

Крупнейший в РФ производитель мяса индейки начал экспорт продукции в Узбекистан

19:20 15.06.2021
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© Пресс-служба ГК "Дамате"Выпуск продукции из мяса индейки
Выпуск продукции из мяса индейки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Пресс-служба ГК "Дамате"
Планируется, что ГК "Дамате" отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Группа компаний "Дамате", крупнейший в России производитель мяса индейки, начала экспорт продукции в Узбекистан на ежемесячной основе, сообщает пресс-служба ГК.
"Компания уже отправила 18,5 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов под собственным экспортным брендом Salima. Согласно предварительной оценке, компания отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции общей стоимостью более 220 миллионов рублей", — говорится в публикации.
В планах группы на 2021 год — расширение географии поставок халяльной продукции за счет стран дальнего зарубежья. Сейчас идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками.
"Доступ к рынку Узбекистана стратегически важен для "Дамате", — заявил гендиректор компании Рашид Хайров.
Группа компаний "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции.
Входящий в состав группы "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.
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