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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html
Мигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября
Мигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября
РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T15:19+0500
2021-06-15T15:55+0500
миграция
нелегальные мигранты
депортация
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сегодня перестал действовать мораторий на выдворение из России нелегальных мигрантов, который был введен правительством РФ из-за пандемии. Тех, кто не успел оформить документы на законное пребывание на территории РФ, должны депортировать. Однако сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым срок временного пребывания мигрантов в России продлевается. Из указа следует, что РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений.Мигранты без разрешительных документов смогут до конца сентября обратиться в МВД, чтобы легализовать свой статус. В противном случае они должны покинуть Россию или будут депортированы.Такое решение принято для "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положения иностранных граждан".
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нелегальные мигранты, депортация, владимир путин

Мигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября

15:19 15.06.2021 (обновлено: 15:55 15.06.2021)
1992
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сегодня перестал действовать мораторий на выдворение из России нелегальных мигрантов, который был введен правительством РФ из-за пандемии. Тех, кто не успел оформить документы на законное пребывание на территории РФ, должны депортировать. Однако сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым срок временного пребывания мигрантов в России продлевается.
Из указа следует, что РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений.
Мигранты без разрешительных документов смогут до конца сентября обратиться в МВД, чтобы легализовать свой статус. В противном случае они должны покинуть Россию или будут депортированы.
Такое решение принято для "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положения иностранных граждан".
1300013
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