https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html

Мигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября

Мигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября

РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T15:19+0500

2021-06-15T15:19+0500

2021-06-15T15:55+0500

миграция

нелегальные мигранты

депортация

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сегодня перестал действовать мораторий на выдворение из России нелегальных мигрантов, который был введен правительством РФ из-за пандемии. Тех, кто не успел оформить документы на законное пребывание на территории РФ, должны депортировать. Однако сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым срок временного пребывания мигрантов в России продлевается. Из указа следует, что РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений.Мигранты без разрешительных документов смогут до конца сентября обратиться в МВД, чтобы легализовать свой статус. В противном случае они должны покинуть Россию или будут депортированы.Такое решение принято для "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положения иностранных граждан".

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нелегальные мигранты, депортация, владимир путин