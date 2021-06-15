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https://uz.sputniknews.ru/20210615/naznachen-novyy-xokim-bektemirskogo-rayona-tashkenta-19243863.html
Назначен новый хоким Бектемирского района Ташкента
Назначен новый хоким Бектемирского района Ташкента
Пост занял Тапил Махамадзияев, который ранее возглавлял одно из управлений МЧС Узбекистана. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T15:40+0500
2021-06-15T15:47+0500
политика
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев, сообщает пресс-служба столичной администрации.Решение было принято во вторник на внеочередной, 39-й сессии районного Кенгаша народных депутатов.Тапил Махамадзияев родился в 1976 году в Ташкентской области. Имеет высшее образование.До этого назначения был начальником Главного управления организационного обеспечения и планирования Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской защиты МЧС Узбекистана.На посту хокима Бектемирского района Махамадзияев сменил Саиджамола Султонова.
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Назначен новый хоким Бектемирского района Ташкента

15:40 15.06.2021 (обновлено: 15:47 15.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / bady abbasМужчина с деловой сумкой
Мужчина с деловой сумкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© CC0 / Unsplash / bady abbas
Пост занял Тапил Махамадзияев, который ранее возглавлял одно из управлений МЧС Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Решение было принято во вторник на внеочередной, 39-й сессии районного Кенгаша народных депутатов.
Тапил Махамадзияев родился в 1976 году в Ташкентской области. Имеет высшее образование.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаХоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев
Хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев
© Пресс-служба хокимията Ташкента
До этого назначения был начальником Главного управления организационного обеспечения и планирования Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской защиты МЧС Узбекистана.
На посту хокима Бектемирского района Махамадзияев сменил Саиджамола Султонова.
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