https://uz.sputniknews.ru/20210615/naznachen-novyy-xokim-bektemirskogo-rayona-tashkenta-19243863.html

Назначен новый хоким Бектемирского района Ташкента

Назначен новый хоким Бектемирского района Ташкента

Пост занял Тапил Махамадзияев, который ранее возглавлял одно из управлений МЧС Узбекистана. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T15:40+0500

2021-06-15T15:40+0500

2021-06-15T15:47+0500

политика

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев, сообщает пресс-служба столичной администрации.Решение было принято во вторник на внеочередной, 39-й сессии районного Кенгаша народных депутатов.Тапил Махамадзияев родился в 1976 году в Ташкентской области. Имеет высшее образование.До этого назначения был начальником Главного управления организационного обеспечения и планирования Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской защиты МЧС Узбекистана.На посту хокима Бектемирского района Махамадзияев сменил Саиджамола Султонова.

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ташкент