https://uz.sputniknews.ru/20210615/pochemu-v-almalyke-99-jenschin-nadomnits-ostalis-bez-raboty--otvet-kompanii-ammofos-maksam-19237811.html
Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"
Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"
Попавшим под сокращение работницам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, депутатом и юристами. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T12:10+0500
2021-06-15T12:10+0500
2021-06-15T12:17+0500
общество
женщины
алмалык
увольнение
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с протестующими женщинами, которых уволили на предприятии без веской причины. В ходе проведенного расследования выяснилось, что женский коллектив собрался у ворот компании АО "Аммофос-Максам". Руководство организации в свою очередь сообщило, что трудовые отношения не прекращены ни с одной из 99 надомных работниц, выращивающих сельскохозяйственную продукцию для столовой, принадлежащей предприятию. Однако с 1 марта этого года общепит был передан на аутсорсинг компании, предпочитающей закупать необходимую им продукцию у своих поставщиков. В связи с нововведением АО "Аммофос-Максам" пришлось расторгнуть договоры с 99 надомницами.Отмечается, что попавшим под сокращение женщинам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, главой Алмалыкского городского совета депутатов, руководителями секторов, юристами и должностными лицами компании.
https://uz.sputniknews.ru/20201027/V-Uzbekistane-na-dvukh-krupnykh-sakharnykh-zavodakh-nachali-uvolnyat-sotrudnikov-15269536.html
https://uz.sputniknews.ru/20201026/Guzarskiy-pogrom-chto-na-samom-dele-proizoshlo-na-zavode-Uzbekistan-GTL-15260590.html
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женщины, алмалык, увольнение
Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"
12:10 15.06.2021 (обновлено: 12:17 15.06.2021)
Попавшим под сокращение работницам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, депутатом и юристами.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с протестующими женщинами, которых уволили на предприятии без веской причины.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что женский коллектив собрался у ворот компании АО "Аммофос-Максам".
Руководство организации в свою очередь сообщило
, что трудовые отношения не прекращены ни с одной из 99 надомных работниц, выращивающих сельскохозяйственную продукцию для столовой, принадлежащей предприятию.
Однако с 1 марта этого года общепит был передан на аутсорсинг компании, предпочитающей закупать необходимую им продукцию у своих поставщиков.
В связи с нововведением АО "Аммофос-Максам" пришлось расторгнуть договоры с 99 надомницами.
Отмечается, что попавшим под сокращение женщинам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, главой Алмалыкского городского совета депутатов, руководителями секторов, юристами и должностными лицами компании.