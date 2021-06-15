https://uz.sputniknews.ru/20210615/pochemu-v-almalyke-99-jenschin-nadomnits-ostalis-bez-raboty--otvet-kompanii-ammofos-maksam-19237811.html

Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"

Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"

Попавшим под сокращение работницам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, депутатом и юристами. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T12:10+0500

2021-06-15T12:10+0500

2021-06-15T12:17+0500

общество

женщины

алмалык

увольнение

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с протестующими женщинами, которых уволили на предприятии без веской причины. В ходе проведенного расследования выяснилось, что женский коллектив собрался у ворот компании АО "Аммофос-Максам". Руководство организации в свою очередь сообщило, что трудовые отношения не прекращены ни с одной из 99 надомных работниц, выращивающих сельскохозяйственную продукцию для столовой, принадлежащей предприятию. Однако с 1 марта этого года общепит был передан на аутсорсинг компании, предпочитающей закупать необходимую им продукцию у своих поставщиков. В связи с нововведением АО "Аммофос-Максам" пришлось расторгнуть договоры с 99 надомницами.Отмечается, что попавшим под сокращение женщинам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, главой Алмалыкского городского совета депутатов, руководителями секторов, юристами и должностными лицами компании.

https://uz.sputniknews.ru/20201027/V-Uzbekistane-na-dvukh-krupnykh-sakharnykh-zavodakh-nachali-uvolnyat-sotrudnikov-15269536.html

https://uz.sputniknews.ru/20201026/Guzarskiy-pogrom-chto-na-samom-dele-proizoshlo-na-zavode-Uzbekistan-GTL-15260590.html

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женщины, алмалык, увольнение