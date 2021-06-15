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Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"
Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"
Попавшим под сокращение работницам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, депутатом и юристами. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T12:10+0500
2021-06-15T12:17+0500
общество
женщины
алмалык
увольнение
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с протестующими женщинами, которых уволили на предприятии без веской причины. В ходе проведенного расследования выяснилось, что женский коллектив собрался у ворот компании АО "Аммофос-Максам". Руководство организации в свою очередь сообщило, что трудовые отношения не прекращены ни с одной из 99 надомных работниц, выращивающих сельскохозяйственную продукцию для столовой, принадлежащей предприятию. Однако с 1 марта этого года общепит был передан на аутсорсинг компании, предпочитающей закупать необходимую им продукцию у своих поставщиков. В связи с нововведением АО "Аммофос-Максам" пришлось расторгнуть договоры с 99 надомницами.Отмечается, что попавшим под сокращение женщинам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, главой Алмалыкского городского совета депутатов, руководителями секторов, юристами и должностными лицами компании.
https://uz.sputniknews.ru/20201027/V-Uzbekistane-na-dvukh-krupnykh-sakharnykh-zavodakh-nachali-uvolnyat-sotrudnikov-15269536.html
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женщины, алмалык, увольнение

Почему в Алмалыке 99 женщин-надомниц остались без работы — ответ компании "Аммофос-Максам"

12:10 15.06.2021 (обновлено: 12:17 15.06.2021)
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Попавшим под сокращение работницам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, депутатом и юристами.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с протестующими женщинами, которых уволили на предприятии без веской причины.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что женский коллектив собрался у ворот компании АО "Аммофос-Максам".
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Руководство организации в свою очередь сообщило, что трудовые отношения не прекращены ни с одной из 99 надомных работниц, выращивающих сельскохозяйственную продукцию для столовой, принадлежащей предприятию.
Однако с 1 марта этого года общепит был передан на аутсорсинг компании, предпочитающей закупать необходимую им продукцию у своих поставщиков.
В связи с нововведением АО "Аммофос-Максам" пришлось расторгнуть договоры с 99 надомницами.
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Отмечается, что попавшим под сокращение женщинам разъяснили сложившуюся ситуацию на встрече с хокимом, главой Алмалыкского городского совета депутатов, руководителями секторов, юристами и должностными лицами компании.
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