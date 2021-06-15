https://uz.sputniknews.ru/20210615/priemnaya-kampaniya-v-almalykskom-filiale-nitu-misis-startuet-s-21-iyunya-19250654.html

Приемная кампания в алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" стартует с 21 июня

Приемная кампания в алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" стартует с 21 июня

Студентами очного отделения вуза смогут стать 200 человек, заочного — 150. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T19:45+0500

2021-06-15T19:45+0500

2021-06-15T21:43+0500

общество

алмалыкский филиал ниту "мисис"

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Прием документов в алмалыкский филиал российского Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" на 2021/2022 учебный год стартует с 21 июня, сообщает пресс-служба вуза.Подать документы можно как очно, так и дистанционно. Подробная инструкция есть на официальном сайте филиала www.misis.uz. На очное отделение по направлению "Горное дело" примут 75 человек (из них 30 за счет бюджета Узбекистана), на заочное - 50. На "Металлургии" такие же цифры."Автоматизация технологических процессов и производств": 50 человек — на очное отделение (из них 20 за счет бюджета республики), 50 — на заочное. Экзамены намечены на следующие даты:Вступительные испытания и обучение в филиале проходят на русском языке.Напомним, за последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.

https://uz.sputniknews.ru/20190909/Rossiyskaya-delegatsiya-vysoko-otsenila-filial-MISiS-v-Almalyke-12389424.html

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алмалыкский филиал ниту "мисис"