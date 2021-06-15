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Ургенчский госуниверситет будет сотрудничать с украинским вузом
Ургенчский госуниверситет будет сотрудничать с украинским вузом
Стороны готовы налаживать связи на разных уровнях и в разных областях. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T17:47+0500
2021-06-15T17:47+0500
запорожский национальный университет
ургенчский государственный университет
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украина
ургенч
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ургенчский государственный университет (УрГУ) и Запорожский национальный университет (ЗНУ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает информагентство "Дунё".Ректоры узбекского и украинского вузов поставили подписи под документом во время онлайн-встречи. В церемонии также приняли участие посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов, ректор УрГУ Бахром Абдуллаев, ректор ЗНУ Николай Фролов, профессора и преподаватели университетов, а также узбекистанцы — студенты ЗНУ.Украинский коллега Абдуллаева Николай Фролов, в свою очередь, подтвердил готовность налаживать связи на разных уровнях и в разных областях. Он пообещал, что лично будет помогать реализовывать все уже предложенные проекты.Как ожидается, осенью руководство украинского вуза посетит Узбекистан.
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запорожский национальный университет, ургенчский государственный университет, украина, ургенч

Ургенчский госуниверситет будет сотрудничать с украинским вузом

17:47 15.06.2021
256
© Facebook / УрГУУргенчский государственный университет
Ургенчский государственный университет - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Facebook / УрГУ
Стороны готовы налаживать связи на разных уровнях и в разных областях.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ургенчский государственный университет (УрГУ) и Запорожский национальный университет (ЗНУ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает информагентство "Дунё".
Ректоры узбекского и украинского вузов поставили подписи под документом во время онлайн-встречи. В церемонии также приняли участие посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов, ректор УрГУ Бахром Абдуллаев, ректор ЗНУ Николай Фролов, профессора и преподаватели университетов, а также узбекистанцы — студенты ЗНУ.
Ректор УрГУ Бахром Абдуллаев выразил уверенность: подписанное соглашение поспособствует развитию академических, научных и дружеских отношений не только на межвузовском, но и на межнациональном уровнях.
Украинский коллега Абдуллаева Николай Фролов, в свою очередь, подтвердил готовность налаживать связи на разных уровнях и в разных областях. Он пообещал, что лично будет помогать реализовывать все уже предложенные проекты.
"Я также готов расширять перечень наших предложений по другим направлениям сотрудничества, — заявил он. — Убежден, что реализация совместных проектов начнется уже осенью этого года".
Как ожидается, осенью руководство украинского вуза посетит Узбекистан.
© Официальный сайт ЗНУЗапорожский национальный университет
Запорожский национальный университет - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Запорожский национальный университет
© Официальный сайт ЗНУ
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