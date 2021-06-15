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Узбекистан хочет привлечь российский "КЭР-холдинг" для модернизации котельных в Ташкенте
Узбекистан хочет привлечь российский "КЭР-холдинг" для модернизации котельных в Ташкенте
"КЭР-Холдинг" реализовал такие проекты как в РФ, так и в других странах. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T18:02+0500
2021-06-15T18:02+0500
2021-06-15T18:02+0500
котельные
экономика
татарстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь "КЭР-холдинг" из России (Татарстан) для модернизации котельных системы теплоснабжения в Ташкенте, заявил министр жилищно-коммунального обслуживания РУз Шерзод Хидоятов.По данным министерства, в рамках проекта предварительной стоимостью 42 миллиона долларов планируется установить когенарционную газовую турбину мощностью 20 МВт и модернизировать котельную, а также индивидуальные тепловые системы в 130 домах в одном из районов столицы Узбекистана.Хидоятов уточнил, что действующие котельные системы теплоснабжения в Ташкенте и других районах Узбекистана работают с 70-х годов прошлого века. "Они устарели, их необходимо модернизировать", — отметил министр."КЭР-Холдинг" реализовал такие проекты не только в России, но и в других странах, добавил он.
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котельные, татарстан, узбекистан
Узбекистан хочет привлечь российский "КЭР-холдинг" для модернизации котельных в Ташкенте
"КЭР-Холдинг" реализовал такие проекты как в РФ, так и в других странах.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь "КЭР-холдинг" из России (Татарстан) для модернизации котельных системы теплоснабжения в Ташкенте, заявил министр жилищно-коммунального обслуживания РУз Шерзод Хидоятов.
"Самый главный вопрос сегодня — теплоснабжение, с "КЭР-Холдингом" достигнута договоренность о сотрудничестве", — сказал Хидоятов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
По данным министерства, в рамках проекта предварительной стоимостью 42 миллиона долларов планируется установить когенарционную газовую турбину мощностью 20 МВт и модернизировать котельную, а также индивидуальные тепловые системы в 130 домах в одном из районов столицы Узбекистана.
Хидоятов уточнил, что действующие котельные системы теплоснабжения в Ташкенте и других районах Узбекистана работают с 70-х годов прошлого века.
"Они устарели, их необходимо модернизировать", — отметил министр.
"КЭР-Холдинг" реализовал такие проекты не только в России, но и в других странах, добавил он.