https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-mno-uzbekistana-naznachen-novyy-zamestitel-ministra-19241476.html

В МНО Узбекистана назначен новый заместитель министра

В МНО Узбекистана назначен новый заместитель министра

Пост занял Вахобжон Ражапов. Ранее он работал директором Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Ферганской области. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T13:36+0500

2021-06-15T13:36+0500

2021-06-15T13:38+0500

общество

назначение

министерство народного образования узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На пост замминистра народного образования Узбекистана назначен Вахобжон Ражапов, сообщает пресс-служба МНО.Раджапов родился в 1971 году в Папском районе Наманганской области. Окончил Наманганский государственный университете по направлению история и право. Является обладателем медали "Содиқ хизматлари учун".Ранее он занимал должность директора Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Ферганской области.На протяжении всей профессиональной карьеры Раджапов трудился на различных руководящих должностях в системе народного образования Наманганской области.Отмечается, что за время работы на посту главы Наманганского областного управления народного образования в четыре раза вырос показатель поступления выпускников областных школ в вузы.

https://uz.sputniknews.ru/20200613/Naznachen-pervyy-zamministra-narodnogo-obrazovaniya-Uzbekistana-14334503.html

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назначение, министерство народного образования узбекистана, узбекистан