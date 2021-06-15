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https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-mno-uzbekistana-naznachen-novyy-zamestitel-ministra-19241476.html
В МНО Узбекистана назначен новый заместитель министра
В МНО Узбекистана назначен новый заместитель министра
Пост занял Вахобжон Ражапов. Ранее он работал директором Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Ферганской области. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T13:36+0500
2021-06-15T13:38+0500
общество
назначение
министерство народного образования узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На пост замминистра народного образования Узбекистана назначен Вахобжон Ражапов, сообщает пресс-служба МНО.Раджапов родился в 1971 году в Папском районе Наманганской области. Окончил Наманганский государственный университете по направлению история и право. Является обладателем медали "Содиқ хизматлари учун".Ранее он занимал должность директора Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Ферганской области.На протяжении всей профессиональной карьеры Раджапов трудился на различных руководящих должностях в системе народного образования Наманганской области.Отмечается, что за время работы на посту главы Наманганского областного управления народного образования в четыре раза вырос показатель поступления выпускников областных школ в вузы.
https://uz.sputniknews.ru/20200613/Naznachen-pervyy-zamministra-narodnogo-obrazovaniya-Uzbekistana-14334503.html
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назначение, министерство народного образования узбекистана, узбекистан

В МНО Узбекистана назначен новый заместитель министра

13:36 15.06.2021 (обновлено: 13:38 15.06.2021)
1465
© Министерство народного образования Узбекистана Вахобжон Ражапов
 Вахобжон Ражапов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Министерство народного образования Узбекистана
Пост занял Вахобжон Ражапов. Ранее он работал директором Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На пост замминистра народного образования Узбекистана назначен Вахобжон Ражапов, сообщает пресс-служба МНО.
Раджапов родился в 1971 году в Папском районе Наманганской области. Окончил Наманганский государственный университете по направлению история и право. Является обладателем медали "Содиқ хизматлари учун".
Портфель с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2020
Общество
Назначен первый замминистра народного образования Узбекистана
13 июня 2020, 09:59
1872
Ранее он занимал должность директора Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Ферганской области.
На протяжении всей профессиональной карьеры Раджапов трудился на различных руководящих должностях в системе народного образования Наманганской области.
Отмечается, что за время работы на посту главы Наманганского областного управления народного образования в четыре раза вырос показатель поступления выпускников областных школ в вузы.
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