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В США горит химический завод — объявлена эвакуация
В США горит химический завод — объявлена эвакуация
Власти заявили о риске распространения в воздухе химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. В департаменте здравоохранения округа Уиннебейго... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T13:30+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Химический завод Chemtool загорелся в американском городе Роктон (штат Иллинойс). Все жители и работники предприятий, находящиеся в радиусе одной мили (1,6 км) от горящего завода, эвакуированы, передает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.Известно, что пожар начался еще в понедельник утром. Причина возгорания пока не установлена. Спасатели решили отказаться от тушения огня водой, поскольку это может привести к опасному стоку в реку Рок, приток Миссисипи.Власти заявили о риске распространения в воздухе химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. В департаменте здравоохранения округа Уиннебейго призвали жителей носить маски на улице.
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тушение пожара, пожар, сша

В США горит химический завод — объявлена эвакуация

13:30 15.06.2021 (обновлено: 13:50 15.06.2021)
877
© CC0 / Unsplash / Maxim TajerОгонь
Огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© CC0 / Unsplash / Maxim Tajer
Власти заявили о риске распространения в воздухе химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. В департаменте здравоохранения округа Уиннебейго призвали жителей носить маски на улице.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Химический завод Chemtool загорелся в американском городе Роктон (штат Иллинойс). Все жители и работники предприятий, находящиеся в радиусе одной мили (1,6 км) от горящего завода, эвакуированы, передает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.
Известно, что пожар начался еще в понедельник утром. Причина возгорания пока не установлена. Спасатели решили отказаться от тушения огня водой, поскольку это может привести к опасному стоку в реку Рок, приток Миссисипи.
Власти заявили о риске распространения в воздухе химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. В департаменте здравоохранения округа Уиннебейго призвали жителей носить маски на улице.
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