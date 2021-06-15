https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-ssha-gorit-ximicheskiy-zavod---obyavlena-evakuatsiya-19241181.html

В США горит химический завод — объявлена эвакуация

В США горит химический завод — объявлена эвакуация

Власти заявили о риске распространения в воздухе химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. В департаменте здравоохранения округа Уиннебейго... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T13:30+0500

2021-06-15T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Химический завод Chemtool загорелся в американском городе Роктон (штат Иллинойс). Все жители и работники предприятий, находящиеся в радиусе одной мили (1,6 км) от горящего завода, эвакуированы, передает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.Известно, что пожар начался еще в понедельник утром. Причина возгорания пока не установлена. Спасатели решили отказаться от тушения огня водой, поскольку это может привести к опасному стоку в реку Рок, приток Миссисипи.Власти заявили о риске распространения в воздухе химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. В департаменте здравоохранения округа Уиннебейго призвали жителей носить маски на улице.

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тушение пожара, пожар, сша