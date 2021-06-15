https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-tashkente-ischut-propavshego-malchika--foto-19251495.html

В Ташкенте ищут пропавшего мальчика — фото

В Ташкенте ищут пропавшего мальчика — фото

Умар Урмонов вышел из дома поздним вечером 3 июня и не вернулся. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T20:46+0500

2021-06-15T20:46+0500

2021-06-15T20:49+0500

происшествия

поиск людей

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0f/19251653_81:34:969:533_1920x0_80_0_0_54bbb14a34bff863e638f28d3de9b394.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ташкенте ищут Урмонова Умара ибн Розийаллоху Усмон угли, 2008 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Подросток 3 июня примерно в 21.30 вышел из дома в Чиланзарском районе и не вернулся.На мальчике были белая футболка, черные шорты, белые сланцы.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Умара Урмонова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

поиск людей, ташкент