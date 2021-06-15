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В Ташкенте ищут пропавшего мальчика — фото
В Ташкенте ищут пропавшего мальчика — фото
Умар Урмонов вышел из дома поздним вечером 3 июня и не вернулся. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ташкенте ищут Урмонова Умара ибн Розийаллоху Усмон угли, 2008 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Подросток 3 июня примерно в 21.30 вышел из дома в Чиланзарском районе и не вернулся.На мальчике были белая футболка, черные шорты, белые сланцы.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Умара Урмонова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
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В Ташкенте ищут пропавшего мальчика — фото

20:46 15.06.2021 (обновлено: 20:49 15.06.2021)
2104
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаПропавший без вести Умар Урмонов
Пропавший без вести Умар Урмонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Умар Урмонов вышел из дома поздним вечером 3 июня и не вернулся.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ташкенте ищут Урмонова Умара ибн Розийаллоху Усмон угли, 2008 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.
Подросток 3 июня примерно в 21.30 вышел из дома в Чиланзарском районе и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы. Особые приметы: на левой стороне лица есть родинка, под левой бровью шрам.
На мальчике были белая футболка, черные шорты, белые сланцы.
Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Умара Урмонова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
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