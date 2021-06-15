Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-tashkente-vystupyat-zvezdy-rossiyskogo-xip-xopa-19248066.html
В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
В рамках мероприятия свои самые популярные композиции исполнят Guf, Xcho и Macan. Также в качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T17:47+0500
2021-06-15T17:47+0500
культура
звезды
рэп
хип-хоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0f/19248015_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_806c0235f6ca964dda1d640abf4447dd.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Во дворце искусств "Туркистон" 30 июня состоится концерт известных российских исполнителей Guf, Xcho и Macan.В рамках мероприятия прозвучат самые популярные композиции звезд хип-хопа. В частности, Guf зачитает треки из альбома "Дом, который построил Алик".В качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza, который приготовил для зрителей особенный сюрприз.В настоящее время цена на билеты варьируется от 300 до 600 тысяч сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20190401/Zvezdy-Black-Star-spoyut-dlya-vypusknikov-Tashkenta-11127513.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0f/19248015_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_71a76f42b3e339b2b45cf3056031ed25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
звезды, рэп, хип-хоп

В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа

17:47 15.06.2021
532
© Sputnik / Владимир ТрефиловАлексей Guf Долматов
Алексей Guf Долматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
В рамках мероприятия свои самые популярные композиции исполнят Guf, Xcho и Macan. Также в качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Во дворце искусств "Туркистон" 30 июня состоится концерт известных российских исполнителей Guf, Xcho и Macan.
В рамках мероприятия прозвучат самые популярные композиции звезд хип-хопа. В частности, Guf зачитает треки из альбома "Дом, который построил Алик".
Рэпер MC Doni (Дони Исламов) из Black Star - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2019
Культура
Звезды Black Star споют для выпускников Ташкента
1 апреля 2019, 15:15
739
В качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza, который приготовил для зрителей особенный сюрприз.
В настоящее время цена на билеты варьируется от 300 до 600 тысяч сумов.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:08Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя
18:02Узбекистан хочет привлечь российский "КЭР-холдинг" для модернизации котельных в Ташкенте
17:47В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
17:47Ургенчский госуниверситет будет сотрудничать с украинским вузом
17:12Как российский дизайнер с севера влюбился в Узбекистан и что его роднит с Амиром Темуром
16:55В Узбекистане стартовали съемки документального фильма о наводнении в Сардобе
16:46Второй Глобальный агропромышленный форум Узбекистана проходит в Ташкенте
16:23В Узбекистане определены победители конкурса SPORT & DANCE CHALLENGE — видео
16:09Нуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС
15:40Назначен новый хоким Бектемирского района Ташкента
15:19Мигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября
15:03ШОС за 20 лет стала авторитетной организацией в мире — Кабулжон Сабиров
14:40Эксимбанк США направит $184 млн на модернизацию Бухарского НПЗ
14:30В Бостанлыкском районе продан детский лагерь почти за 14,5 млрд сумов
14:24"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
14:07Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле
13:36В МНО Узбекистана назначен новый заместитель министра
13:30В США горит химический завод — объявлена эвакуация
13:19Китай готовится к первому бою новой холодной войны
13:16На рынках Ташкента запустят программу контроля цен — как это будет работать