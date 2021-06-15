https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-tashkente-vystupyat-zvezdy-rossiyskogo-xip-xopa-19248066.html
В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
В рамках мероприятия свои самые популярные композиции исполнят Guf, Xcho и Macan. Также в качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T17:47+0500
2021-06-15T17:47+0500
2021-06-15T17:47+0500
культура
звезды
рэп
хип-хоп
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Во дворце искусств "Туркистон" 30 июня состоится концерт известных российских исполнителей Guf, Xcho и Macan.В рамках мероприятия прозвучат самые популярные композиции звезд хип-хопа. В частности, Guf зачитает треки из альбома "Дом, который построил Алик".В качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza, который приготовил для зрителей особенный сюрприз.В настоящее время цена на билеты варьируется от 300 до 600 тысяч сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20190401/Zvezdy-Black-Star-spoyut-dlya-vypusknikov-Tashkenta-11127513.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
звезды, рэп, хип-хоп
В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
В рамках мероприятия свои самые популярные композиции исполнят Guf, Xcho и Macan. Также в качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Во дворце искусств "Туркистон" 30 июня состоится
концерт известных российских исполнителей Guf, Xcho и Macan.
В рамках мероприятия прозвучат самые популярные композиции звезд хип-хопа. В частности, Guf зачитает треки из альбома "Дом, который построил Алик".
В качестве специального гостя заявлен пранкер Khiza, который приготовил для зрителей особенный сюрприз.
В настоящее время цена на билеты варьируется от 300 до 600 тысяч сумов.