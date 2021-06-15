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В Узбекистане депутаты предложили снизить стоимость тонировки окон автомобиля
В Узбекистане депутаты предложили снизить стоимость тонировки окон автомобиля
Сейчас цена на затемнение заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T10:13+0500
2021-06-15T10:46+0500
общество
тонировка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса направили запрос в МВД, в котором предложили снизить цены на тонирование автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Дониёр Ганиев.По словам чиновника, сначала в МВД не ответили на данный запрос. Однако после того как Администрация президента разработала проект постановления о снижении стоимости тонировки, руководство силовой госструктуры внесло соответствующие предложения по проекту.Напомним: в настоящее время цена на тонировку заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/V-Uzbekistane-razreshenie-na-tonirovku-okon-teper-mozhno-poluchit-onlayn-15963029.html
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тонировка, узбекистан

В Узбекистане депутаты предложили снизить стоимость тонировки окон автомобиля

10:13 15.06.2021 (обновлено: 10:46 15.06.2021)
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CC BY 2.0 / Michael Sheehan / The Film being Placed & PositionedТонирование автомобиля
Тонирование автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
CC BY 2.0 / Michael Sheehan / The Film being Placed & Positioned
Сейчас цена на затемнение заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса направили запрос в МВД, в котором предложили снизить цены на тонирование автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Дониёр Ганиев.

"Похоже, что в ближайшем будущем в вопросах тонировки произойдут положительные изменения. Хоть я и не ожидаю полного снятия ограничений на тонировку, я надеюсь, что цены на тонировку будут значительно снижены".

Дониёр Ганиев
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса
По словам чиновника, сначала в МВД не ответили на данный запрос. Однако после того как Администрация президента разработала проект постановления о снижении стоимости тонировки, руководство силовой госструктуры внесло соответствующие предложения по проекту.
Тонирование автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2021
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В Узбекистане разрешение на тонировку окон теперь можно получить онлайн
8 февраля, 22:16
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Напомним: в настоящее время цена на тонировку заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч.
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