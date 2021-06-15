https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-deputaty-predlojili-snizit-stoimost-tonirovki-okon-avtomobilya-19236092.html

В Узбекистане депутаты предложили снизить стоимость тонировки окон автомобиля

В Узбекистане депутаты предложили снизить стоимость тонировки окон автомобиля

Сейчас цена на затемнение заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T10:13+0500

2021-06-15T10:13+0500

2021-06-15T10:46+0500

общество

тонировка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса направили запрос в МВД, в котором предложили снизить цены на тонирование автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Дониёр Ганиев.По словам чиновника, сначала в МВД не ответили на данный запрос. Однако после того как Администрация президента разработала проект постановления о снижении стоимости тонировки, руководство силовой госструктуры внесло соответствующие предложения по проекту.Напомним: в настоящее время цена на тонировку заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч.

https://uz.sputniknews.ru/20210208/V-Uzbekistane-razreshenie-na-tonirovku-okon-teper-mozhno-poluchit-onlayn-15963029.html

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тонировка, узбекистан