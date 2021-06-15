https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-opredeleny-pobediteli-konkursa-sport--dance-challeng--video-19244983.html

В Узбекистане определены победители конкурса SPORT & DANCE CHALLENGE — видео

В Узбекистане определены победители конкурса SPORT & DANCE CHALLENGE — видео

В рамках мероприятия было представлено около двухсот видеороликов с физкультурно-тренировочными упражнениями, сочетающими в себе спортивные и танцевальные... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T16:23+0500

2021-06-15T16:23+0500

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спорт

школы

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане среди школ состоялся республиканский онлайн-конкурс Sport & Dance Challenge, в ходе которого определились победители марафона. Об этом сообщает пресс-служба МНО.По информации министерства, в рамках мероприятия было представлено около двухсот видеороликов с физкультурно-тренировочными упражнениями, сочетающими в себе спортивные и танцевальные движения. Самые лучшие видео были отобраны и размещены на официальной странице конкурса в Facebook. По результатам оценки комиссии, первое место заняли школьники из Джизакской области. На второй строчке расположились учащиеся из Ташкента. Третьей позиции удостоен школьный коллектив из Ургенча Хорезмской области.Отмечается, что Министерство народного образования наградит всех победителей дипломами и вручит ценные призы.

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школы, министерство народного образования узбекистана