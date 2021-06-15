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https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-startovali-semki-dokumentalnogo-filma-o-navodnenii-v-sardobe-19245990.html
В Узбекистане стартовали съемки документального фильма о наводнении в Сардобе
В Узбекистане стартовали съемки документального фильма о наводнении в Сардобе
Сюжет кинокартины основан на историях эвакуированных жителей, военнослужащих, спасателей, а также неравнодушных волонтеров. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T16:55+0500
2021-06-15T17:04+0500
общество
сардобинское водохранилище
национальное агентство "узбеккино"
документальный фильм
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане приступили к съемкам документального фильма "Сардоба сабоги" ("Уроки Сардобы"), сообщили в пресс-служба НА "Узбеккино".По информации национального агентства, кинокартина посвящена техногенной катастрофе, произошедшей в Сырдарьинской области на Сардобинском водохранилище 1 мая 2020 года.В роли режиссера и автора сценария выступил Абдусамад Саломов.В настоящее время съемочный процесс проводится в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Сюжет основан на историях эвакуированных жителей, военнослужащих, спасателей, а также неравнодушных волонтеров.
сардобинское водохранилище
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сардобинское водохранилище, национальное агентство "узбеккино", документальный фильм

В Узбекистане стартовали съемки документального фильма о наводнении в Сардобе

16:55 15.06.2021 (обновлено: 17:04 15.06.2021)
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© НА "Узбеккино"Съемки документального фильма "Уроки Сардобы"
Съемки документального фильма Уроки Сардобы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© НА "Узбеккино"
Сюжет кинокартины основан на историях эвакуированных жителей, военнослужащих, спасателей, а также неравнодушных волонтеров.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане приступили к съемкам документального фильма "Сардоба сабоги" ("Уроки Сардобы"), сообщили в пресс-служба НА "Узбеккино".
© НА "Узбеккино"Съемки документального фильма "Уроки Сардобы"
Съемки документального фильма Уроки Сардобы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Съемки документального фильма "Уроки Сардобы"
© НА "Узбеккино"
По информации национального агентства, кинокартина посвящена техногенной катастрофе, произошедшей в Сырдарьинской области на Сардобинском водохранилище 1 мая 2020 года.
В роли режиссера и автора сценария выступил Абдусамад Саломов.

"Цель фильма — рассказать о терпении и выдержке, твердой воле, солидарности наших соотечественников. Конечно же, основная идея фильма заключается в том, что случившаяся трагедия стала уроком для всех нас".

Абдусамад Саломов
Режиссер и сценарист фильма "Уроки Сардобы"
В настоящее время съемочный процесс проводится в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Сюжет основан на историях эвакуированных жителей, военнослужащих, спасателей, а также неравнодушных волонтеров.
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