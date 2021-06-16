США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото

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Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Под угрозой — здоровье людей, леса и сельское хозяйство. Губернатор Юты уже заявил, что поможет лишь "божественное вмешательство".