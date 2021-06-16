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США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Под угрозой — здоровье людей... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T15:36+0500
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США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото 15:36 16.06.2021 (обновлено: 15:46 16.06.2021)
Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Под угрозой — здоровье людей, леса и сельское хозяйство. Губернатор Юты уже заявил, что поможет лишь "божественное вмешательство".
© AP Photo / Ross D. Franklin
Путешественники смотрят на закат в парке Папаго в Финиксе, штат Аризона.
Путешественники смотрят на закат в парке Папаго в Финиксе, штат Аризона.
© AFP 2018 / Frederic J. Brown
Ребенок с бутылкой воды на фоне заката в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Ребенок с бутылкой воды на фоне заката в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Девушки отдыхают на озере Хавасу, штат Аризона.
Девушка охлаждается в фонтане в парке Вашингтон-сквер, Нью-Йорк.
© AFP 2018 / Caitlin O'Hara/Getty Images
Волонтеры несут воду и лед бездомным в Финиксе, штат Аризона.
Волонтеры несут воду и лед бездомным в Финиксе, штат Аризона.
© AP Photo / Ross D. Franklin
Велосипедист в парке Папаго.
Велосипедист в парке Папаго.
© AP Photo / David Zalubowski
Женщины на улице в Денвере, штат Колорадо.
Женщины на улице в Денвере, штат Колорадо.
© AFP 2018 / Caitlin O'Hara/Getty Images
Закат в Финиксе.
© AP Photo / Rick Bowmer
Девушка идет по берегу Большого Соленого озера, штат Юта.
Девушка идет по берегу Большого Соленого озера, штат Юта.