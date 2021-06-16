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США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Под угрозой — здоровье людей... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
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жара, сша, мультимедиа , фото

США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото

15:36 16.06.2021 (обновлено: 15:46 16.06.2021)
151
Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Под угрозой — здоровье людей, леса и сельское хозяйство. Губернатор Юты уже заявил, что поможет лишь "божественное вмешательство".
© AP Photo / Ross D. Franklin

Путешественники смотрят на закат в парке Папаго в Финиксе, штат Аризона.

Путешественники смотрят на закат в парке Папаго в Финиксе, штат Аризона. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AP Photo / Ross D. Franklin

Путешественники смотрят на закат в парке Папаго в Финиксе, штат Аризона.

© AFP 2018 / Frederic J. Brown

Ребенок с бутылкой воды на фоне заката в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Ребенок с бутылкой воды на фоне заката в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2018 / Frederic J. Brown

Ребенок с бутылкой воды на фоне заката в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

© REUTERS / Bridget Bennett

Девушки отдыхают на озере Хавасу, штат Аризона.

Девушки отдыхают на озере Хавасу, штат Аризона. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Bridget Bennett

Девушки отдыхают на озере Хавасу, штат Аризона.

© REUTERS / Mike Segar

Девушка охлаждается в фонтане в парке Вашингтон-сквер, Нью-Йорк.

Девушка охлаждается в фонтане в парке Вашингтон-сквер, Нью-Йорк. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Mike Segar

Девушка охлаждается в фонтане в парке Вашингтон-сквер, Нью-Йорк.

© AFP 2018 / Caitlin O'Hara/Getty Images

Волонтеры несут воду и лед бездомным в Финиксе, штат Аризона.

Волонтеры несут воду и лед бездомным в Финиксе, штат Аризона. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2018 / Caitlin O'Hara/Getty Images

Волонтеры несут воду и лед бездомным в Финиксе, штат Аризона.

© REUTERS / Bridget Bennett

Женщины на озере Хавасу.

Женщины на озере Хавасу. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Bridget Bennett

Женщины на озере Хавасу.

© AP Photo / Ross D. Franklin

Велосипедист в парке Папаго.

Велосипедист в парке Папаго. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AP Photo / Ross D. Franklin

Велосипедист в парке Папаго.

© AP Photo / David Zalubowski

Женщины на улице в Денвере, штат Колорадо.

Женщины на улице в Денвере, штат Колорадо. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AP Photo / David Zalubowski

Женщины на улице в Денвере, штат Колорадо.

© AFP 2018 / Caitlin O'Hara/Getty Images

Закат в Финиксе.

Закат в Финиксе. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2018 / Caitlin O'Hara/Getty Images

Закат в Финиксе.

© AP Photo / Rick Bowmer

Девушка идет по берегу Большого Соленого озера, штат Юта.

Девушка идет по берегу Большого Соленого озера, штат Юта. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo / Rick Bowmer

Девушка идет по берегу Большого Соленого озера, штат Юта.

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